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Зеленский в Риме встретился с премьером Финляндии: обсудили ситуацию на фронте и совместное производство оружия

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Риме. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, поддержку оборонного производства Украины и совместное производство оружия, а также вызовы для Европы из-за сотрудничества россии с союзниками.

Зеленский в Риме встретился с премьером Финляндии: обсудили ситуацию на фронте и совместное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Обсудили ситуацию на поле боя, а также поддержку оборонного производства Украины и совместное производство оружия. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Поблагодарил премьер-министра Финляндии Петтери Орпо за последовательную помощь Украине и за весомое присутствие финских компаний на конференции по восстановлению. Особенно важно присутствие оборонного сектора. Рассказал о ситуации на поле боя, об увеличении российских массированных атак на наши города. Именно поэтому поддержка оборонного производства Украины, увеличение количества дронов, создание совместных предприятий сейчас абсолютный приоритет. Это самый быстрый путь бороться с увеличением количества российско-иранских "шахедов"

- сказал Зеленский.

Подробности

Он также сообщил, что стороны обсудили вызовы для Европы, которые возникают из-за сотрудничества России с ее союзниками в Тихоокеанском регионе, отметив, что необходимо совместно этому противодействовать.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Речь шла о массированных обстрелах РФ, увеличении инвестиций в украинское производство дронов и ситуации на поле боя.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Рим
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