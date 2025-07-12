Зеленський вимагає від Ради ефективної роботи: озвучено пріоритетні законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком наголосив на важливості ефективної роботи українського парламенту. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, інформує УНН.

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Зокрема, глава держави нагадав про необхідність ухвалення закону про множинне громадянство.

Це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати - наголосив Зеленський.

Також, за його словами, уже підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод - передусім, угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.

Її треба ратифікувати, і теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни. росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло - зазначив Президент.

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Крім того, за його словам вже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана.

"І цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни. Буду вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо нових систем "Петріот" та ракет до них, а також дронові операції на російській території у відповідь на ворожі удари.

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