Зеленський вимагає від Ради ефективної роботи: озвучено пріоритетні законопроєкти
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив на важливості ефективної роботи парламенту, закликавши до ухвалення закону про множинне громадянство. Він також очікує ратифікації угоди про Спеціальний трибунал та виходу України з Оттавської конвенції.
Президент України Володимир Зеленський під час розмови з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком наголосив на важливості ефективної роботи українського парламенту. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, інформує УНН.
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Зокрема, глава держави нагадав про необхідність ухвалення закону про множинне громадянство.
Це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати
Також, за його словами, уже підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод - передусім, угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.
Її треба ратифікувати, і теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни. росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло
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Крім того, за його словам вже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана.
"І цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни. Буду вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення", - резюмував Зеленський.
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