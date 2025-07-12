Зеленський вимагає від Ради ефективної роботи: озвучено пріоритетні законопроєкти

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
18:07 • 12134 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
17:25 • 29715 перегляди
Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення
16:32 • 60583 перегляди
Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал
14:30 • 55646 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
11 липня, 19:13 • 63579 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 200066 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 199655 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 162887 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 107394 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 85612 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.2м/с
55%
751мм
Популярнi новини
У Європі сумніваються у серйозних змінах позиції Трампа щодо війни в Україні - FT 12 липня, 10:40 • 8324 перегляди
Санкції США варто синхронізувати з 18-им пакетом санкцій ЄС - Сибіга12 липня, 11:04 • 11782 перегляди
Міноборони рф цинічно відзвітувало про удари по "заводах оборонної промисловості" України12 липня, 11:28 • 13616 перегляди
лавров зустрівся з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР12 липня, 12:35 • 11305 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух16:47 • 27042 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 200062 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 199650 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 185273 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 207218 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 238506 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час14:30 • 55640 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 60950 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 65349 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 104249 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 121550 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Зеленський вимагає від Ради ефективної роботи: озвучено пріоритетні законопроєкти

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Президент Зеленський наголосив на важливості ефективної роботи парламенту, закликавши до ухвалення закону про множинне громадянство. Він також очікує ратифікації угоди про Спеціальний трибунал та виходу України з Оттавської конвенції.

Зеленський вимагає від Ради ефективної роботи: озвучено пріоритетні законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком наголосив на важливості ефективної роботи українського парламенту. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, глава держави нагадав про необхідність ухвалення закону про множинне громадянство.

Це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати

- наголосив Зеленський.

Також, за його словами, уже підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод - передусім, угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.

Її треба ратифікувати, і теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни. росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло

- зазначив Президент.

Посилення ППО, інвестиції у виробництво і не тільки: Зеленський підвів підсумки Конференції з відбудови України12.07.25, 17:34 • 6960 переглядiв

Крім того, за його словам вже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана.

"І цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни. Буду вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо нових систем "Петріот" та ракет до них, а також дронові операції на російській території у відповідь на ворожі удари.

Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення12.07.25, 20:25 • 29288 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9