Китай приговорил бывшего вице-президента ICBC к смертной казни с отсрочкой

Бывшего вице-президента Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) Чжана Хунли приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора за получение взяток. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По информации Центрального телевидения Китая, банкир, также известный как Ли Чжан, был приговорен к двум годам условно в среду в суде провинции Чжэцзян. Все его активы будут конфискованы.

Китай впервые начал расследование коррупции в отношении Чжана, бывшего вице-президента ICBC, в конце 2023 года. Позже, в мае прошлого года, он был арестован и обвинен во взяточничестве.

Расследование показало, что Чжан получил взятки на сумму $24 миллиона в период с 2011 по 2022 год в обмен на содействие в получении кредитов и организацию работы для других.

Чжан присоединился к ICBC, крупнейшему в мире банку по активам, в 2010 году в качестве исполнительного вице-президента из Deutsche Bank.

По данным местных СМИ, в 2018 году он ушел из банка из-за семейных проблем и присоединился к частной инвестиционной компании Hopu Investment Management Co. в качестве сопредседателя.

Среди других финансовых руководителей, приговоренных Китаем к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора, были Лю Ланге, бывший председатель Bank of China Ltd., и Тянь Хуэйюй, бывший президент China Merchants Bank Co.

Минус 1 балл: Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции на 105 место