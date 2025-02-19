Китай приговорил бывшего вице-президента ICBC к смертной казни с отсрочкой
Киев • УНН
Бывший вице-президент ICBC Чжан Хунли приговорен к смертной казни с отсрочкой за взятки на $24 млн. Он получал незаконные выплаты в течение 2011-2022 годов в обмен на содействие в получении кредитов.
Бывшего вице-президента Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) Чжана Хунли приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора за получение взяток. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По информации Центрального телевидения Китая, банкир, также известный как Ли Чжан, был приговорен к двум годам условно в среду в суде провинции Чжэцзян. Все его активы будут конфискованы.
Китай впервые начал расследование коррупции в отношении Чжана, бывшего вице-президента ICBC, в конце 2023 года. Позже, в мае прошлого года, он был арестован и обвинен во взяточничестве.
Расследование показало, что Чжан получил взятки на сумму $24 миллиона в период с 2011 по 2022 год в обмен на содействие в получении кредитов и организацию работы для других.
Чжан присоединился к ICBC, крупнейшему в мире банку по активам, в 2010 году в качестве исполнительного вице-президента из Deutsche Bank.
По данным местных СМИ, в 2018 году он ушел из банка из-за семейных проблем и присоединился к частной инвестиционной компании Hopu Investment Management Co. в качестве сопредседателя.
Среди других финансовых руководителей, приговоренных Китаем к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора, были Лю Ланге, бывший председатель Bank of China Ltd., и Тянь Хуэйюй, бывший президент China Merchants Bank Co.
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