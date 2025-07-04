Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом

В случае передачи столичного ТРЦ "Гулливер" в управление компании с "российским следом", отвечать за это должны не "безымянные" должностные лица, а прежде всего руководство Агентства по розыску и менеджменту активов, которое обязано проверить все риски на этапе конкурса и не допустить угрозы национальной безопасности. Иначе - это не просто служебная ошибка, а должностное преступление, пишет УНН.

Детали

Второй конкурс на управление столичным ТРЦ "Гулливер" выходит на финальную стадию. В гонке осталось двое участников - ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" и ООО "Алакор Сити". Последняя уже участвовала в первом конкурсе по отбору управляющего для "Гулливера" и тогда была снята с гонки из-за наличия у ее владельца Дмитрия Адамовского российского гражданства, что подтвердили разведывательные органы в результате проверки компании.

Компании, связанные с гражданами государства-агрессора, не имеют права участвовать в публичных конкурсах на управление или распоряжение государственным имуществом. Поэтому присутствие "Алакор Сити" во втором туре уже вызывает много вопросов и выглядит как минимум служебная халатность.

Юрист Олег Шрам в эксклюзивном комментарии УНН подчеркнул, что на любом этапе конкурса могут проявиться риски и их необходимо проверять.

Если есть такая информация (о связях с РФ - ред.), она должна быть наиболее тщательно проверена для избежания любых рисков. То же самое касается, например, и передачи в управление имущества, и любых других решений, где лица, имеющие связь, гражданство, бизнес, или еще какие-то связи со страной агрессором, чтобы они не получали возможности влиять или управлять государственным имуществом - подчеркнул он.

По его словам, любая информация о связях с РФ должна очень тщательно проверяться, чтобы исключить наступление рисков.

Несмотря на общественный резонанс, "Алакор Сити" не только осталась в конкурсе, но и пока имеет шанс получить под управление коммерческий объект в самом центре Киева. И здесь возникает ключевой вопрос: а кто будет нести ответственность?

"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"

Это не может быть "безымянное АРМА". Это должны быть конкретные должностные лица, которые поставили подпись, согласовали, не проверили или закрыли глаза. Прежде всего речь идет о главе АРМА Елене Думе, которая как руководитель агентства отвечает за его работу, решения и результаты.

Подробнее, кто такой Дмитрий Адамовский и как он связан с окружением экс-президента Петра Порошенко, читайте по ссылке: https://unn.ua/news/arma-mozhe-viddaty-trts-huliver-v-upravlinnia-rosiianynu-foto

Напомним

Агентство по розыску и менеджменту активов неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Недавно глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина сообщила, что глава АРМА заключила третий за 2025 год договор об управлении активами - арестованный актив передают в управление лицам, вероятно связанным с российским владельцем. Глава антикоррупционного комитета назвала ситуацию "двухходовкой", ведь сначала Елена Дума заявила, что не допустит к управлению российских владельцев, а затем "спокойненько выбирает управляющим компанию… которую следствие считает связанной с теми же владельцами".