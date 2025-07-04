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Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
14:07 • 5048 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
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Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом

Київ • УНН

 • 5006 перегляди

Другий конкурс на управління ТРЦ "Гулівер" виходить на фінальну стадію, де одним з учасників є ТОВ "Алакор Сіті", власник якої має російське громадянство. У разі передачі ТРЦ цій компанії, відповідальність ляже на керівництво АРМА, зокрема на голову Олену Думу.

Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом

У разі передачі столичного ТРЦ "Гулівер" в управління компанії з "російським слідом", відповідати за це мають не "безіменні" посадовці, а насамперед керівництво Агентства з розшуку і менеджменту активів, яке зобовʼязане перевірити всі ризики на етапі конкурсу і не допустити загрози національній безпеці. Інакше - це не просто службова помилка, а посадовий злочин, пише УНН.

Деталі

Другий конкурс на управління столичним ТРЦ "Гулівер" виходить на фінальну стадію. У перегонах залишилося двоє учасників - ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" та ТОВ "Алакор Сіті". Остання вже брала участь у першому конкурсі на відбір управителя для "Гуліверу" і тоді була знята з перегонів через наявність у її власника Дмитра Адамовського російського громадянства, що підтвердили розвідувальні органи у результаті перевірки компанії.

Компанії, які пов’язані з громадянами держави-агресора, не мають права брати участь у публічних конкурсах на управління чи розпорядження державним майном. Тож присутність "Алакор Сіті" у другому турі вже викликає багато запитань і виглядає як щонайменше службова недбалість.

Юрист Олег Шрам у ексклюзивному коментарі УНН наголосив, що на будь-якому етапі конкурсу можуть проявитися ризики і їх необхідно перевіряти.

Якщо є така інформація (про звʼязки з рф - ред.), вона має бути найбільш ретельно перевірена для уникнення будь-яких ризиків. Те ж саме стосується, наприклад, і передачі в управління майна, і будь-яких інших рішень, де особи, які мають зв'язок, громадянство, бізнес, чи ще якісь зв'язки з країною агресором, щоб вони не отримували можливості впливати або управляти державним майном

- наголосив він.

За його словами, будь-яка інформація про звʼязки з рф має дуже ретельно перевірятися, щоб унеможливити настання ризиків.

Попри суспільний резонанс, "Алакор Сіті" не лише залишилася у конкурсі, а й поки має шанс отримати під управління комерційний об’єкт у самому центрі Києва. І тут постає ключове питання: а хто нестиме відповідальність?

“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”03.07.25, 17:09 • 154310 переглядiв

Це не може бути "безіменне АРМА". Це мають бути конкретні службові особи, які поставили підпис, погодили, не перевірили або закрили очі. Насамперед ідеться про голову АРМА Олену Думу, яка як очільниця агентства відповідає за його роботу, рішення та результати.

Детальніше, хто такий Дмитро Адамовський та як він повʼязаний з оточенням експрезидента Петра Порошенка, читайте за посиланням: https://unn.ua/news/arma-mozhe-viddaty-trts-huliver-v-upravlinnia-rosiianynu-foto 

Нагадаємо

Агентство з розшуку і менеджменту активів неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Нещодавно голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна повідомила, що голова АРМА уклала третій за 2025 рік договір про управління активами - арештований актив передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із російським власником. Голова антикорупційного комітету назвала ситуацію "двоходовкою", адже спочатку Олена Дума заявила, що не допустить до управління російських власників, а потім "спокійнісінько обирає управителем компанію… яку слідство вважає повʼязаною із тими само власниками".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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