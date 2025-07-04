$41.720.09
49.180.04
ukenru
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
15:30 • 5222 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
14:07 • 23120 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
14:00 • 17686 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
10:29 • 29795 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 64006 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 155944 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 184392 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 169272 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 166073 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 103686 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
52%
751мм
Популярные новости
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 103295 просмотра
Атака на Киев: в жилом доме есть угроза обрушения, повреждена пожарно-спасательная часть4 июля, 07:42 • 43254 просмотра
Украина вернула военных и гражданских из российского плена: новые детали10:45 • 2694 просмотра
Великобритания созывает «коалицию желающих», Зеленский присоединится – Politico12:02 • 9526 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора13:48 • 24481 просмотра
публикации
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
15:30 • 5185 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
14:07 • 23064 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора13:48 • 25080 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 164595 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 166401 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Игнат
Пит Хегсетх
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 103741 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 142779 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 119231 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 121364 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 122837 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется

Киев • УНН

 • 5192 просмотра

Иммунолог-диетолог Людмила Гончарова рассказала, что большинство ферментированных продуктов, таких как квашеные овощи и копчености, вредят здоровью. Она отметила, что лишь некоторые из них, например сыры и йогурты, могут быть безопасными в ограниченном количестве.

Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется

Ферментированные продукты — это не «суперфуд», а следствие прошлого, когда нужно было хранить продукты питания как можно дольше в условиях отсутствия холодильников. Большинство из них — от квашеных овощей до копченостей – несмотря на популярность, вредят здоровью. Впрочем, есть ферментированные продукты, употребление которых не повредит, однако – в ограниченном количестве. Об этом УНН рассказала иммунолог-диетолог и микробиолог Людмила Гончарова.

Что такое ферментированные продукты

Ферментированные продукты — это продукты, приготовленные с помощью ферментов, таких как бактерии, дрожжи или плесневые грибы. В результате этого биохимического процесса изменяется вкус, консистенция, а также пищевая ценность продукта.

Распространенный пример — это безлактозная продукция. Когда в организме нет фермента лактазы, ее добавляют в молочную продукцию. Фермент лактаза расщепляет молочный сахар на 2 молекулы

- объясняет специалист.

Такой способ ферментации помогает человеку употреблять определенные, ранее недопустимые для него продукты, без риска получить заболевание или аллергическую реакцию.

Ферментированные продукты с добавлением ферментов — это следствие современных достижений, когда мы берем какой-то фермент, который действительно расщепляет нам какое-то соединение, и мы вводим этот продукт человеку, который до этого не мог его расщепить, потому что этого фермента не было у него в организме

- добавляет Гончарова.

Что касается привычных с детства ферментированных продуктов, обычно ферментированных с помощью бактерий или грибов, диетолог объясняет, что наша история питания диктовала свои условия сохранения пищи. Сейчас потребности в таком виде хранения уже нет. Мы можем в любой сезон зайти в магазин и купить любой продукт.

Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи

Такие продукты мы получаем, привлекая бактерии и грибы, которые живут с помощью сахара и соли в анаэробных или близких к этому условиях, то есть без кислорода. Условия развития продукта без кислорода, для человека, который не может жить без кислорода — это залог получить в свой организм анаэробную инфекцию, которая вызывает большое количество заболеваний и хронические воспалительные процессы, снижает иммунитет, вызывает патологии, различные нарушения сердечно-сосудистой системы, мозга и т.д.

- подчеркивает микробиолог.

Она добавляет, что такие продукты не имеют тех витаминов и микроэлементов, которые находятся в них в сыром, натуральном виде. Гончарова подчеркивает, что свежая капуста намного полезнее квашеной, то же самое касается и моркови, и большинства других овощей.

Лучшим способом хранения продуктов диетолог называет заморозку.

После морозильной камеры мы теряем где-то примерно 30% витаминов и макромикроэлементов, но 70% все же сохраняются. При ферментации этого нет совсем

- объясняет она.

Вредные ферментированные продукты

Это вино, уксус, поэтому надо их принимать как лекарство, если мы говорим об уксусе. Это копченое, маринованное мясо, рыба с большим количеством соли. Это квашеные арбузы, помидоры, огурцы, перец и прочее

- перечисляет эксперт.

Она объясняет, что не все люди способны переварить определенные ферментированные продукты из-за того, что использованная для ферментации грибковая инфекция может "не дружить" с ее микробиомом.

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью10.03.25, 11:54 • 142196 просмотров

Последствия

На большое количество сахара и соли будет идти выработка гистамина и будут обязательно воспалительные процессы. После 40 они усиливаются, потому что ферментированные продукты сами по себе являются блокаторами работы клеток. Не вылечивают они никакие заболевания желудочно-кишечного тракта

- объясняет Гончарова.

Диетолог также называет среди осложнений, вызванных употреблением таких продуктов, особенно в большом количестве: нарушение слизистой, появление отеков, избыточный вес, аллергические реакции, дерматозы, гормональные сбои, заболевания мозга с когнитивными нарушениями, аутоиммунные заболевания и т.д.

Она также добавляет, что грибы, которые используют для ферментации, вредят также репродуктивному здоровью женщины и здоровью будущего малыша, если беременность уже наступила.

Сколько детишек сегодня находятся в аутоиммунных состояниях, аллергических состояниях. И до сих пор всей семьей покупают эти маринованные грибы, капусту квасят катками

- замечает диетолог.

Справка

Микробиом человека — это совокупность всех микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, архей), которые живут на и внутри тела человека. Наибольшая их часть сосредоточена в кишечнике, но также она присутствует на коже, в полости рта, в дыхательных путях, мочеполовой системе и т.д. Их задача – помощь в пищеварении, регуляция иммунной системы, защита от патогенных микроорганизмов и т.д.

Почему следует уменьшить употребление соли: врачи назвали причину и озвучили совет13.05.25, 12:50 • 2988 просмотров

"Легкие" для усвоения ферментированные продукты

Сыры, йогурты (но йогурт и сыры сычужные) — самый легкий вариант ферментативных продуктов, которые у нас усваиваются, если человек способен усваивать белок этого животного происхождения

- говорит диетолог.

Одним из самых "классных продуктов ферментированных солью" специалист называет сало с малым количеством соли. Впрочем, по словам специалиста, желательно не употреблять более 20 граммов в день таких продуктов.

Определить безопасные именно для вас ферментированные продукты помогут анализы

Более ответственный подход к здоровью требует сдачи анализов, которые могут определить, какие из ферментированных продуктов каждому конкретному человеку употреблять более безопасно, а что – крайне не рекомендуется. В частности, анализы учитывают имеющиеся проблемы со здоровьем, которые могут усугубиться от употребления соли, сахара, уксуса и т.д. От так:

  • йогурты животные без сахара (овечьи, козьи, коровьи) – разрешено употреблять по результатам анализов;
    • сычужные (сывороточные) животные сыры без сахара с малым количеством соли - разрешено употреблять по результатам анализов, а не по индивидуальной чувствительности, как все привыкли;
      • сыр тофу натуральный (или из сои) – разрешено употреблять при индивидуальном восприятии.

        В то же время Гончарова добавляет, что все мясные, рыбные ферментированные продукты — очень тяжелые для усвоения. "Пользы 5-10%, а вреда — 90%", добавляет специалист. Кроме того, ферментированные фрукты, ягоды, овощи и грибы, по ее словам, несут исключительно вред.

        Категорически нельзя есть ферментативные изделия при сахарном диабете, панкрео- нарушениях, гипертонии, заболеваниях почек, тенденциях к инсультам"

        - подчеркивает эксперт.

        Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить29.05.25, 11:12 • 124892 просмотра

        Алена Уткина

        Алена Уткина

        ОбществоЗдоровьепубликации
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9