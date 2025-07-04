Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется

Ферментированные продукты — это не «суперфуд», а следствие прошлого, когда нужно было хранить продукты питания как можно дольше в условиях отсутствия холодильников. Большинство из них — от квашеных овощей до копченостей – несмотря на популярность, вредят здоровью. Впрочем, есть ферментированные продукты, употребление которых не повредит, однако – в ограниченном количестве. Об этом УНН рассказала иммунолог-диетолог и микробиолог Людмила Гончарова.

Что такое ферментированные продукты

Ферментированные продукты — это продукты, приготовленные с помощью ферментов, таких как бактерии, дрожжи или плесневые грибы. В результате этого биохимического процесса изменяется вкус, консистенция, а также пищевая ценность продукта.

Распространенный пример — это безлактозная продукция. Когда в организме нет фермента лактазы, ее добавляют в молочную продукцию. Фермент лактаза расщепляет молочный сахар на 2 молекулы - объясняет специалист.

Такой способ ферментации помогает человеку употреблять определенные, ранее недопустимые для него продукты, без риска получить заболевание или аллергическую реакцию.

Ферментированные продукты с добавлением ферментов — это следствие современных достижений, когда мы берем какой-то фермент, который действительно расщепляет нам какое-то соединение, и мы вводим этот продукт человеку, который до этого не мог его расщепить, потому что этого фермента не было у него в организме - добавляет Гончарова.

Что касается привычных с детства ферментированных продуктов, обычно ферментированных с помощью бактерий или грибов, диетолог объясняет, что наша история питания диктовала свои условия сохранения пищи. Сейчас потребности в таком виде хранения уже нет. Мы можем в любой сезон зайти в магазин и купить любой продукт.

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Такие продукты мы получаем, привлекая бактерии и грибы, которые живут с помощью сахара и соли в анаэробных или близких к этому условиях, то есть без кислорода. Условия развития продукта без кислорода, для человека, который не может жить без кислорода — это залог получить в свой организм анаэробную инфекцию, которая вызывает большое количество заболеваний и хронические воспалительные процессы, снижает иммунитет, вызывает патологии, различные нарушения сердечно-сосудистой системы, мозга и т.д. - подчеркивает микробиолог.

Она добавляет, что такие продукты не имеют тех витаминов и микроэлементов, которые находятся в них в сыром, натуральном виде. Гончарова подчеркивает, что свежая капуста намного полезнее квашеной, то же самое касается и моркови, и большинства других овощей.

Лучшим способом хранения продуктов диетолог называет заморозку.

После морозильной камеры мы теряем где-то примерно 30% витаминов и макромикроэлементов, но 70% все же сохраняются. При ферментации этого нет совсем - объясняет она.

Вредные ферментированные продукты

Это вино, уксус, поэтому надо их принимать как лекарство, если мы говорим об уксусе. Это копченое, маринованное мясо, рыба с большим количеством соли. Это квашеные арбузы, помидоры, огурцы, перец и прочее - перечисляет эксперт.

Она объясняет, что не все люди способны переварить определенные ферментированные продукты из-за того, что использованная для ферментации грибковая инфекция может "не дружить" с ее микробиомом.

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Последствия

На большое количество сахара и соли будет идти выработка гистамина и будут обязательно воспалительные процессы. После 40 они усиливаются, потому что ферментированные продукты сами по себе являются блокаторами работы клеток. Не вылечивают они никакие заболевания желудочно-кишечного тракта - объясняет Гончарова.

Диетолог также называет среди осложнений, вызванных употреблением таких продуктов, особенно в большом количестве: нарушение слизистой, появление отеков, избыточный вес, аллергические реакции, дерматозы, гормональные сбои, заболевания мозга с когнитивными нарушениями, аутоиммунные заболевания и т.д.

Она также добавляет, что грибы, которые используют для ферментации, вредят также репродуктивному здоровью женщины и здоровью будущего малыша, если беременность уже наступила.

Сколько детишек сегодня находятся в аутоиммунных состояниях, аллергических состояниях. И до сих пор всей семьей покупают эти маринованные грибы, капусту квасят катками - замечает диетолог.

Справка

Микробиом человека — это совокупность всех микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, архей), которые живут на и внутри тела человека. Наибольшая их часть сосредоточена в кишечнике, но также она присутствует на коже, в полости рта, в дыхательных путях, мочеполовой системе и т.д. Их задача – помощь в пищеварении, регуляция иммунной системы, защита от патогенных микроорганизмов и т.д.

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"Легкие" для усвоения ферментированные продукты

Сыры, йогурты (но йогурт и сыры сычужные) — самый легкий вариант ферментативных продуктов, которые у нас усваиваются, если человек способен усваивать белок этого животного происхождения - говорит диетолог.

Одним из самых "классных продуктов ферментированных солью" специалист называет сало с малым количеством соли. Впрочем, по словам специалиста, желательно не употреблять более 20 граммов в день таких продуктов.

Определить безопасные именно для вас ферментированные продукты помогут анализы

Более ответственный подход к здоровью требует сдачи анализов, которые могут определить, какие из ферментированных продуктов каждому конкретному человеку употреблять более безопасно, а что – крайне не рекомендуется. В частности, анализы учитывают имеющиеся проблемы со здоровьем, которые могут усугубиться от употребления соли, сахара, уксуса и т.д. От так:

йогурты животные без сахара (овечьи, козьи, коровьи) – разрешено употреблять по результатам анализов;

сычужные (сывороточные) животные сыры без сахара с малым количеством соли - разрешено употреблять по результатам анализов, а не по индивидуальной чувствительности, как все привыкли;

сыр тофу натуральный (или из сои) – разрешено употреблять при индивидуальном восприятии.

В то же время Гончарова добавляет, что все мясные, рыбные ферментированные продукты — очень тяжелые для усвоения. "Пользы 5-10%, а вреда — 90%", добавляет специалист. Кроме того, ферментированные фрукты, ягоды, овощи и грибы, по ее словам, несут исключительно вред.

Категорически нельзя есть ферментативные изделия при сахарном диабете, панкрео- нарушениях, гипертонии, заболеваниях почек, тенденциях к инсультам" - подчеркивает эксперт.

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