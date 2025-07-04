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Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
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Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється

Київ • УНН

 • 4589 перегляди

Імунолог-дієтолог Людмила Гончарова розповіла, що більшість ферментованих продуктів, таких як квашені овочі та копченості, шкодять здоров'ю. Вона зазначила, що лише деякі з них, як-от сири та йогурти, можуть бути безпечними в обмеженій кількості.

Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється

Ферментовані продукти - це не "суперфуд", а наслідок минулого, коли потрібно було зберігати продукти харчування якомога довше в умовах відсутності холодильників. Більшість з них - від квашених овочів до копченостей – попри популярність, шкодять здоров'ю. Втім є ферментовані продукти, вживання яких не зашкодить, однак – в обмеженій кількості. Про це УНН розповіла імунолог-дієтолог та мікробіолог Людмила Гончарова.

Що таке ферментовані продукти

Ферментовані продукти - це продукти приготовлені за допомогою ферментів таких як бактерії, дріжджі чи плісняві гриби. У результаті цього біохімічного процесу змінюється смак, консистенція, а також харчова цінність продукту.

Розповсюджений приклад - це безлактозна продукція. Коли в організмі немає ферменту лактаза, її додають в молочну продукцію. Фермент лактоза розщеплює молочний цукор на 2 молекули

- пояснює фахівчиня.

Такий спосіб ферментації допомагає людині вживати певні, раніше недопустимі для неї продукти, без ризику отримати захворювання чи алергічну реакцію.

Ферментовані продукти з додаванням ферментів - це наслідок сучасних досягнень, коли ми беремо якийсь фермент, котрий дійсно розщеплює нам якусь сполуку і ми вводимо цей продукт людині, котра до цього не могла його розщепити, бо цього ферменту, не було в неї в організмі

- додає Гончарова.

Що стосується звичних з дитинства ферментованих продуктів, зазвичай ферментованих за допомогою бактерій чи грибів, дієтологиня пояснює, що наша історія харчування диктувала свої умови збереження їжі. Наразі потреби у такому вигляді зберігання вже немає. Ми можемо у будь-який сезон зайти до магазину і купити будь-який продукт.

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Такі продукти ми отримуємо, залучаючи бактерії та гриби, які живуть за допомогою цукру і солі в анаеробних чи близько до цього умовах, тобто без кисню. Умови розвитку продукту без кисню, для людини, котра не може жити без кисню - це запорука отримати у свій організм анаеробну інфекцію, яка викликає велику кількість захворювань і хронічні запальні процеси, знижує імунітет, викликає патології, різні порушення серцево-судинної системи, мозку тощо

- підкреслює мікробіолог.

Вона додає, що такі продукти не мають тих вітамінів та мікроелементів, які знаходяться у них у сирому, натуральному вигляді. Гончарова наголошує, що свіжа капуста набагато корисніша за квашену, те ж саме стосується й моркви та більшості інших овочів.

Найкращим спосіб зберігання продуктів, дієтолог називає заморозку.

Після морозильної камери ми втрачаємо десь приблизно 30% вітамінів та макромікроелементів, але 70% все ж таки зберігаються. При ферментації цього немає зовсім

- пояснює вона.

Шкідливі ферментовані продукти

Це вино, оцет, тому треба їх приймати як ліки, якщо ми кажемо про оцет. Це копчене, мариноване м'ясо, риба з великою кількістю солі. Це квашені кавуни, помідори, огірки, перець та інше

- перелічує експертка.

Вона пояснює, що не всі люди здатні перетравити певні ферментовані продукти через те, що використана для ферментації грибкова інфекція може "не дружити" з її мікробіомом.

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Наслідки

На велику кількість цукру і солі буде йти виробка гістаміну і будуть обов'язково запальні процеси. Після 40 вони посилюються, бо ферментовані продукти самі по собі є блокаторами роботи клітин. Не виліковують вони ніякі захворювання шлунково-кишкового тракту

- пояснює Гончарова.

Дієтологиня також називає серед ускладнень, викликаних вживанням таких продуктів, особливо у великій кількості: порушення слизової, поява набряків, збиткова вага, алергічні реакції, дерматози, гормональні збої, захворювання мозку з когнітивними порушеннями, аутоімунні захворювання тощо.

Вона також додає, що гриби, які використовують для ферментації шкодять також репродуктивному здоров'ю жінки та здоров'ю майбутнього малюка, якщо вагітність вже настала.

Скільки діточок сьогодні знаходяться в аутоімунних станах, алергічних станах. І досі всією родиною купують ці мариновані гриби, капусту квасять катками

- зауважує дієтологиня.

Довідка

Мікробіом людини - це сукупність усіх мікроорганізмів (бактерій, вірусів, грибів, архей), які живуть на та всередині тіла людини. Найбільша їхня частина зосереджена в кишківнику, але також вона присутня на шкірі, в порожнині рота, в дихальних шляхах, сечостатевій системі тощо. Їхня задача – допомога у травленні, регуляція імунної системи, захист від патогенних мікроорганізмів тощо.

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"Легкі" для засвоєння ферментовані продукти

Сири, йогурти (але йогурт і сири сичужні) - найлегший варіант ферментативних продуктів, котрі в нас засвоюються, якщо людина здатна засвоювати білок цього тваринного походження

- каже дієтологиня.

Одним із самих "класних продуктів ферметованих сіллю" фахівчиня називає сало з малою кількістю солі. Втім, за словами фахівчині, бажано не вживати більш ніж 20 грамів на день таких продуктів.

Визначити безпечні саме для вас ферментовані продукти допоможуть аналізи

Більш відповідальний підхід до здоров'я вимагає здачі аналізів, які можуть визначити, які з ферментованих продуктів кожній конкретній людині вживати більш безпечно, а що – вкрай не рекомендується. Зокрема аналізи враховують наявні проблеми зі здоров'я, які можуть ускладнитися від вживання солі, цукру, оцту тощо. Від так:

  • йогурти тваринні без цукру (овечі, козині, коровʼячі) – дозволено вживати за результатами аналізів;
    • сичужні (сироваточні) тваринні сири без цукру з малою кількістю солі - дозволено вживати за результатами аналізів, а не по індивідуальній чутливості як всі звикли;
      • сир тофу натуральний (або з сої) – дозволено вживати при індивідуальному сприйнятті.

        Водночас Гончарова додає, що всі мʼясні, рибні ферментовані продукти - дуже тяжкі для засвоювання. "Користі 5-10%, а шкоди - 90%", додає фахівчиня. Крім того, ферментовані фрукти, ягоди, овочі та гриби, за її словами, несуть виключно шкоду.

        Категорично не можна їсти ферментативні вироби при цукровому діабеті, панкрео- порушеннях, гіпертонії, захворюваннях нирок, тенденцій до інсультів"

        - підкреслює експертка.

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        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

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