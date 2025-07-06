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В Одесской области на стройке погиб нелегал
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В Одесской области на стройке погиб нелегал
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В Одесской области на стройке погиб нелегал

Киев • УНН

 • 1907 просмотра

В Одесской области во время строительных работ погиб гражданин Молдовы из-за падения бетонной опоры. Погибший и травмированный мужчина не были официально трудоустроены и нелегально находились в Украине.

В Одесской области на стройке погиб нелегал

В Одесской области во время выполнения строительных работ погиб гражданин Молдовы, сообщает УНН.

Как стало известно, на стройке в одном из сел Одесской области, в результате падения бетонной опоры погиб мужчина. Еще один был травмирован. Инцидент произошел в результате нарушения правил безопасности.

Погибший - гражданин Молдовы, который нелегально находился в Украине. Оба мужчины не были официально трудоустроены на стройке - на работу их пригласил общий знакомый.

 Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.  

Напомним

Восемь граждан Афганистана пытались незаконно пересечь границу из Беларуси в Украину.

Польские пограничники задержали гражданина Украины, который помогал нелегальным мигрантам попасть в Польшу через территорию Беларуси.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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