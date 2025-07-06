В Одесской области на стройке погиб нелегал
Киев • УНН
В Одесской области во время строительных работ погиб гражданин Молдовы из-за падения бетонной опоры. Погибший и травмированный мужчина не были официально трудоустроены и нелегально находились в Украине.
В Одесской области во время выполнения строительных работ погиб гражданин Молдовы, сообщает УНН.
Как стало известно, на стройке в одном из сел Одесской области, в результате падения бетонной опоры погиб мужчина. Еще один был травмирован. Инцидент произошел в результате нарушения правил безопасности.
Погибший - гражданин Молдовы, который нелегально находился в Украине. Оба мужчины не были официально трудоустроены на стройке - на работу их пригласил общий знакомый.
Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.
Напомним
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