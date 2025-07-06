В Одесской области на стройке погиб нелегал

В Одесской области во время выполнения строительных работ погиб гражданин Молдовы, сообщает УНН.

Как стало известно, на стройке в одном из сел Одесской области, в результате падения бетонной опоры погиб мужчина. Еще один был травмирован. Инцидент произошел в результате нарушения правил безопасности.

Погибший - гражданин Молдовы, который нелегально находился в Украине. Оба мужчины не были официально трудоустроены на стройке - на работу их пригласил общий знакомый.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

Напомним

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