Нелегали з Афганістану намагались проникнути з білорусі до України: прикордонних затримали 8 іноземців
Київ • УНН
Вісім громадян Афганістану намагалися незаконно перетнути кордон з білорусі в Україну. Прикордонники затримали їх на Рівненщині, один з мігрантів намагався втекти.
Прикордонники затримали 8 громадян Афганістану, які намагалися проникнути з білорусі до України. Наразі триває перевірка особистостей та обставин правопорушення. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає УНН.
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Нелегали з Афганістану намагались проникнути з білорусі до України. Прикордонники затримали 8 іноземців на Рівненщині, після отримання оперативної інформації. Один із мігрантів намагався втекти, але його швидко зупинили
Наразі триває перевірка особистостей та обставин правопорушення, зокрема встановлюють осіб, які могли сприяти незаконному перетину.
Нагадаємо
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон України зі Словаччиною на моноколесі, проте його рух зафіксувала фотопастка, і він був зупинений прикордонним нарядом.