Чоловік намагався втекти до Словаччини на моноколесі: його затримали

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон України зі Словаччиною на моноколесі, проте його рух зафіксувала фотопастка, і він був зупинений прикордонним нарядом. Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає УНН.

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"Порушник намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі. План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород. Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порушника доставили до підрозділу прикордонників, а після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.

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Через Тису в гідрокостюмах: 20-річного затримали за схему переправки чоловіків за кордон