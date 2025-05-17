Чоловік намагався втекти до Словаччини на моноколесі: його затримали
Київ • УНН
Чоловік намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі, але його зафіксувала фотопастка. До кордону залишалося 300 метрів, коли його зупинив прикордонний наряд.
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон України зі Словаччиною на моноколесі, проте його рух зафіксувала фотопастка, і він був зупинений прикордонним нарядом. Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає УНН.
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"Порушник намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі. План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород. Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що порушника доставили до підрозділу прикордонників, а після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.
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Через Тису в гідрокостюмах: 20-річного затримали за схему переправки чоловіків за кордон17.05.25, 11:57 • 1168 переглядiв