Мужчина пытался сбежать в Словакию на моноколесе: его задержали

Пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу Украины со Словакией на моноколесе, однако его движение зафиксировала фотоловушка, и он был остановлен пограничным нарядом. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

"Нарушитель пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе. План был таков: одеться в обычную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окрестностям города Ужгород. Его движение зафиксировала фотоловушка. До госграницы оставалось 300 метров, когда мужчину остановил пограничный наряд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителя доставили в подразделение пограничников, а после установления всех обстоятельств правонарушения он будет привлечен к ответственности.

Напомним

В Закарпатской области обнаружили очередной канал переправки военнообязанных мужчин за границу - на этот раз через Тису в Румынию в гидрокостюмах. 20-летний местный житель подозревается в организации схемы за 8000 евро с человека.

Через Тису в гидрокостюмах: 20-летнего задержали за схему переправки мужчин за границу