Мужчина пытался сбежать в Словакию на моноколесе: его задержали
Киев • УНН
Мужчина пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе, но его зафиксировала фотоловушка. До границы оставалось 300 метров, когда его остановил пограничный наряд.
Пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу Украины со Словакией на моноколесе, однако его движение зафиксировала фотоловушка, и он был остановлен пограничным нарядом. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.
Детали
"Нарушитель пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе. План был таков: одеться в обычную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окрестностям города Ужгород. Его движение зафиксировала фотоловушка. До госграницы оставалось 300 метров, когда мужчину остановил пограничный наряд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушителя доставили в подразделение пограничников, а после установления всех обстоятельств правонарушения он будет привлечен к ответственности.
Напомним
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Через Тису в гидрокостюмах: 20-летнего задержали за схему переправки мужчин за границу17.05.25, 11:57 • 876 просмотров