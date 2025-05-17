Через Тису в гидрокостюмах: 20-летнего задержали за схему переправки мужчин за границу

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом
Эксклюзив
06:00 • 15250 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 217987 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:31 • 188155 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 103942 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 112955 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 95295 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 120605 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

16 мая, 08:56 • 83733 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 66000 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 161771 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.6м/с
85%
744мм
Популярные новости

Оккупанты на ВОТ Донетчины готовят детей-сирот к войне под руководством боевиков

16 мая, 23:55 • 38801 просмотра

Сибига обсудил с Каллас итоги переговоров в Турции: Мы согласились, что давление на рф необходимо усилить

17 мая, 00:07 • 42811 просмотра

В Житомирской области заработал крупнейший в Украине завод по переработке конопли

17 мая, 00:31 • 45779 просмотра

Израиль начал масштабную операцию в Газе

17 мая, 01:45 • 54450 просмотра

Nissan планирует закрыть заводы в Японии, Мексике, Индии, Аргентине и ЮАР

03:24 • 6344 просмотра
публикации

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 217926 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 188123 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 333566 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 322782 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 383676 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Борис Писториус

Дональд Туск

Метте Фредериксен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Турция

Германия

Реклама
УНН Lite

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 41115 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 53369 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

16 мая, 14:52 • 58955 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 65969 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 116024 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Хранитель

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Через Тису в гидрокостюмах: 20-летнего задержали за схему переправки мужчин за границу

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В Закарпатье ликвидировали канал переправки мужчин через Тису в Румынию. 20-летний местный житель подозревается в том, что организовал схему пересечения границы за 8000 евро.

Через Тису в гидрокостюмах: 20-летнего задержали за схему переправки мужчин за границу

В Закарпатской области обнаружили очередной канал переправки военнообязанных мужчин за границу - в этот раз через Тису в Румынию в гидрокостюмах. 20-летний местный житель подозревается в организации схемы за 8000 евро с человека, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Детали

Задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в налаживании схемы по переправке военнообязанных через госграницу ночью 16 мая в поселке Великий Бычков.

По данным правоохранителей, маршрут бегства из Украины в Румынию злоумышленник проложил через реку Тиса. Своим клиентам он проводил инструктаж, обеспечивал гидрокостюмами и транспортировал в максимальную близость к границе, откуда последние самостоятельно должны были пересечь границу. Стоимость таких услуг составляла 8000 Евро с человека

- рассказали в полиции.

Как сообщается, мужчину поймали на "горячем" - во время попытки переправить в Румынию 48-летнего жителя Днепропетровской области и 39-летнего жителя Черкасской области. С места происшествия полицейские изъяли 2 гидрокостюма.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В Закарпатье задержали служителей московского патриархата за попытку переправить уклониста в Румынию13.05.25, 08:04 • 4737 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
Черкасская область
Днепропетровская область
Румыния
Brent
$65.23
Bitcoin
$103,419.10
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,481.28