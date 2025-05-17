Через Тису в гидрокостюмах: 20-летнего задержали за схему переправки мужчин за границу

В Закарпатской области обнаружили очередной канал переправки военнообязанных мужчин за границу - в этот раз через Тису в Румынию в гидрокостюмах. 20-летний местный житель подозревается в организации схемы за 8000 евро с человека, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Детали

Задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в налаживании схемы по переправке военнообязанных через госграницу ночью 16 мая в поселке Великий Бычков.

По данным правоохранителей, маршрут бегства из Украины в Румынию злоумышленник проложил через реку Тиса. Своим клиентам он проводил инструктаж, обеспечивал гидрокостюмами и транспортировал в максимальную близость к границе, откуда последние самостоятельно должны были пересечь границу. Стоимость таких услуг составляла 8000 Евро с человека - рассказали в полиции.

Как сообщается, мужчину поймали на "горячем" - во время попытки переправить в Румынию 48-летнего жителя Днепропетровской области и 39-летнего жителя Черкасской области. С места происшествия полицейские изъяли 2 гидрокостюма.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В Закарпатье задержали служителей московского патриархата за попытку переправить уклониста в Румынию