Через Тису в гідрокостюмах: 20-річного затримали за схему переправки чоловіків за кордон
Київ • УНН
На Закарпатті ліквідували канал переправки чоловіків через Тису до Румунії. 20-річний місцевий житель підозрюється у тому, що організував схему перетину кордону за 8000 євро.
У Закарпатській області виявили черговий канал переправки військовозобов'язаних чоловіків за кордон - цього разу через Тису до Румунії у гідрокостюмах. 20-річний місцевий житель підозрюється в організації схеми за 8000 євро з людини, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.
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Затримали 20-річного місцевого жителя за підозрою у налагодженні схеми з переправлення військовозобов’язаних через держкордон уночі 16 травня у селищі Великий Бичків.
За даними правоохоронців, маршрут втечі з України до Румунії зловмисник проклав через річку Тиса. Своїм клієнтам він проводив інструктаж, забезпечував гідрокостюмами та транспортував у максимальну близькість до кордону, звідки останні самостійно мали перетнути кордон. Вартість таких послуг становила 8000 Євро з особи
Як повідомляється, чоловіка впіймали на "гарячому" - під час спроби переправити до Румунії 48-річного жителя Дніпропетровщини та 39-річного жителя Черкащини. З місця події поліцейські вилучили 2 гідрокостюми.
Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру за ч. 3 ст.332 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
На Закарпатті затримали служителів московського патріархату за спробу переправити ухилянта в Румунію13.05.25, 08:04 • 4737 переглядiв