На Закарпатті затримали служителів московського патріархату за спробу переправити ухилянта в Румунію

На Закарпатті взяли під варту двох місцевих жителів, які намагалися організувати незаконне переправлення в Румунію військовозобов’язаної особи. Обидва чоловіки є служителями московського патріархату, інформує УНН із посиланням на повідомлення Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Зазначається, що зловмисників заскочили на гарячому - після отримання ними неправомірної грошової винагороди у розмірі 10 тисяч доларів США за спробу здійснення незаконної оборудки на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби "Хижа" Мукачівського прикордонного загону.

Фігурантів затримали у порядку ст.208 КПК України, після чого вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину