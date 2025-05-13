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На Закарпатті затримали служителів московського патріархату за спробу переправити ухилянта в Румунію

Київ • УНН

 • 2130 перегляди

На Закарпатті двох служителів московського патріархату затримали за спробу переправити військовозобов'язаного до Румунії. Їм загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років.

На Закарпатті затримали служителів московського патріархату за спробу переправити ухилянта в Румунію

На Закарпатті взяли під варту двох місцевих жителів, які намагалися організувати незаконне переправлення в Румунію військовозобов’язаної особи. Обидва чоловіки є служителями московського патріархату, інформує УНН із посиланням на повідомлення Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Деталі

Зазначається, що зловмисників заскочили на гарячому - після отримання ними неправомірної грошової винагороди у розмірі 10 тисяч доларів США за спробу здійснення незаконної оборудки на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби "Хижа" Мукачівського прикордонного загону.

Фігурантів затримали у порядку ст.208 КПК України, після чого вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що Воловецький районний суд обрав переправникам запобіжний захід у вигляді тримання їх під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 212 та 243 тисячі гривень.

"Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років", - додали прикордонники.

Нагадаємо

Днями прикордонники спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили злочинну групу, яка допомагала особам призовного віку незаконно виїжджати за кордон. Зловмисники брали оплату в криптовалюті – від $8 тисяч з особи.

Викрито правоохоронця, який за 15 тисяч доларів переправив ухилянта лісами до Польщі26.04.25, 08:42 • 3731 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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