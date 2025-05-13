В Закарпатье задержали служителей московского патриархата за попытку переправить уклониста в Румынию
Киев • УНН
В Закарпатье двух служителей московского патриархата задержали за попытку переправить военнообязанного в Румынию. Им грозит лишение свободы на срок до девяти лет.
В Закарпатье взяли под стражу двух местных жителей, которые пытались организовать незаконную переправку в Румынию военнообязанного лица. Оба мужчины являются служителями московского патриархата, информирует УНН со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Детали
Отмечается, что злоумышленников застали с поличным - после получения ими неправомерного денежного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов США за попытку осуществления незаконной сделки на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы "Хижа" Мукачевского пограничного отряда.
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Указывается, что Воловецкий районный суд избрал переправщикам меру пресечения в виде содержания их под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 212 и 243 тысячи гривен.
"Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет", - добавили пограничники.
Напомним
На днях пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая помогала лицам призывного возраста незаконно выезжать за границу. Злоумышленники брали оплату в криптовалюте – от $8 тысяч с человека.
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