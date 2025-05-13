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В Закарпатье задержали служителей московского патриархата за попытку переправить уклониста в Румынию

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

В Закарпатье двух служителей московского патриархата задержали за попытку переправить военнообязанного в Румынию. Им грозит лишение свободы на срок до девяти лет.

В Закарпатье задержали служителей московского патриархата за попытку переправить уклониста в Румынию

В Закарпатье взяли под стражу двух местных жителей, которые пытались организовать незаконную переправку в Румынию военнообязанного лица. Оба мужчины являются служителями московского патриархата, информирует УНН со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Детали

Отмечается, что злоумышленников застали с поличным - после получения ими неправомерного денежного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов США за попытку осуществления незаконной сделки на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы "Хижа" Мукачевского пограничного отряда.

Фигурантов задержали в порядке ст.208 УПК Украины, после чего вручили уведомление о подозрении в совершении преступления

- говорится в сообщении.

Указывается, что Воловецкий районный суд избрал переправщикам меру пресечения в виде содержания их под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 212 и 243 тысячи гривен.

"Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет", - добавили пограничники.

Напомним

На днях пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая помогала лицам призывного возраста незаконно выезжать за границу. Злоумышленники брали оплату в криптовалюте – от $8 тысяч с человека.

Разоблачен правоохранитель, который за 15 тысяч долларов переправил уклониста лесами в Польшу26.04.25, 08:42 • 3731 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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