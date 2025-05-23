Нелегалы из Афганистана пытались проникнуть из беларуси в Украину: пограничники задержали 8 иностранцев
Киев • УНН
Восемь граждан Афганистана пытались незаконно пересечь границу из беларуси в Украину. Пограничники задержали их в Ровенской области, один из мигрантов пытался убежать.
Пограничники задержали 8 граждан Афганистана, пытавшихся проникнуть из Беларуси в Украину. Сейчас продолжается проверка личностей и обстоятельств правонарушения. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.
Детали
Нелегалы из Афганистана пытались проникнуть из Беларуси в Украину. Пограничники задержали 8 иностранцев в Ровенской области после получения оперативной информации. Один из мигрантов пытался скрыться, но его быстро остановили
В настоящее время продолжается проверка личностей и обстоятельств правонарушения, в частности устанавливаются лица, которые могли способствовать незаконному пересечению.
Напомним
Пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу Украины со Словакией на моноколесе, однако его движение зафиксировала фотоловушка, и он был остановлен пограничным нарядом.