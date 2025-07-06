На Одещині на будівництві загинув нелегал

В Одеській області під час виконання будівельних робіт загинув громадянин Молдови, повідомляє УНН.

Як стало відомо, на будівництві в одному з сіл Одеської області, в наслідок падіння бетонної опори загинув чоловік. Ще один був травмований. Інцидент стався в результаті порушення правил безпеки.

Загиблий - громадянин Молдови, який нелегально перебував в Україні. Обоє чоловіків не були офіційно працевлаштовані на будівництві - на роботу їх запросив спільний знайомий.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення усіх обставин інциденту.

Нагадаємо

Вісім громадян Афганістану намагалися незаконно перетнути кордон з білорусі в Україну.

Польські прикордонники затримали громадянина України, який допомагав нелегальним мігрантам потрапити в Польщу через територію Білорусі.