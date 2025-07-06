На Одещині на будівництві загинув нелегал
Київ • УНН
В Одеській області під час будівельних робіт загинув громадянин Молдови через падіння бетонної опори. Загиблий та травмований чоловік не були офіційно працевлаштовані та нелегально перебували в Україні.
В Одеській області під час виконання будівельних робіт загинув громадянин Молдови, повідомляє УНН.
Як стало відомо, на будівництві в одному з сіл Одеської області, в наслідок падіння бетонної опори загинув чоловік. Ще один був травмований. Інцидент стався в результаті порушення правил безпеки.
Загиблий - громадянин Молдови, який нелегально перебував в Україні. Обоє чоловіків не були офіційно працевлаштовані на будівництві - на роботу їх запросив спільний знайомий.
Наразі проводяться слідчі дії для встановлення усіх обставин інциденту.
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