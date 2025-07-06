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На Одещині на будівництві загинув нелегал
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На Одещині на будівництві загинув нелегал
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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На Одещині на будівництві загинув нелегал

Київ • УНН

 • 3375 перегляди

В Одеській області під час будівельних робіт загинув громадянин Молдови через падіння бетонної опори. Загиблий та травмований чоловік не були офіційно працевлаштовані та нелегально перебували в Україні.

На Одещині на будівництві загинув нелегал

В Одеській області під час виконання будівельних робіт загинув громадянин Молдови, повідомляє УНН.

Як стало відомо, на будівництві в одному з сіл Одеської області, в наслідок падіння бетонної опори загинув чоловік. Ще один був травмований. Інцидент стався в результаті порушення правил безпеки.

Загиблий - громадянин Молдови, який нелегально перебував в Україні. Обоє чоловіків не були офіційно працевлаштовані на будівництві - на роботу їх запросив спільний знайомий.

 Наразі проводяться слідчі дії для встановлення усіх обставин інциденту.  

Нагадаємо

Вісім громадян Афганістану намагалися незаконно перетнути кордон з білорусі в Україну.

Польські прикордонники затримали громадянина України, який допомагав нелегальним мігрантам потрапити в Польщу через територію Білорусі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Білорусь
Афганістан
Україна
Молдова
Польща
Tesla
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