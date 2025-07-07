В Киеве ПВО работает по российским дронам – КМВА

В Киеве работают силы противовоздушной обороны на фоне угрозы атаки российских дронов. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

Киев атакуют БпЛА. Работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах - говорится в сообщении чиновника.

Напомним, в ночь на 7 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Вражеские беспилотники приближаются к столице с севера.

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