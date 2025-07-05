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В результате атак РФ в Украине разрушено 230 объектов здравоохранения, они не подлежат восстановлению - Минздрав

Киев • УНН

 • 227 просмотра

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ разрушила 230 объектов здравоохранения, которые не подлежат восстановлению. Всего зафиксировано более 1600 атак на медицинские учреждения.

В результате атак РФ в Украине разрушено 230 объектов здравоохранения, они не подлежат восстановлению - Минздрав

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 1600 атак на объекты здравоохранения. 230 объектов здравоохранения разрушены так, что не подлежат восстановлению. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Это не первое учреждение здравоохранения, которое разрушили российские террористы. Мы сейчас имеем более 1600 атак на объекты здравоохранения. Объектами мы называем… это один корпус больницы. 230 объектов разрушены так, что мы уже их не восстановим. Это нужно новое строительство. И это только то, что подконтрольно правительству Украины. Что на оккупированных территориях, то мы пока не владеем информацией", - сказал Ляшко.

Напомним

За первые 6 месяцев 2025 года в Киеве повреждено 577 объектов жилищного фонда, что на 34 больше, чем за весь 2024 год. Всего с 2022 года было повреждено 1754 многоквартирных жилых дома, 214 учреждений образования и науки и объектов ЖКХ.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЗдоровье
Виктор Ляшко
Украина
Киев
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