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Внаслідок атак рф в Україні зруйновано 230 об’єктів охорони здоров’я, вони не підлягають відновленню - МОЗ

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення рф зруйнувала 230 об'єктів охорони здоров'я, які не підлягають відновленню. Загалом зафіксовано понад 1600 атак на медичні заклади.

Внаслідок атак рф в Україні зруйновано 230 об’єктів охорони здоров’я, вони не підлягають відновленню - МОЗ

З початку повномасштабного вторгнення росія здійснила понад 1600 атак на об’єкти охорони здоров’я. 230 об’єктів охорони здоров’я зруйновано так, що не підлягають відновленню. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Це не перший заклад охорони здоров’я, який зруйнували російські терористи. Ми зараз маємо понад 1600 атак на об’єкти охорони здоров’я. Об’єктами ми називаємо… це один корпус лікарні. 230 об’єктів зруйновано так, що ми вже їх не відновимо. Це треба нове будівництво. І це тільки те, що підконтрольне уряду України. Що на окупованих територіях, то ми поки що не володіємо інформацією", - сказав Ляшко.

Нагадаємо

За перші 6 місяців 2025 року в Києві пошкоджено 577 об’єктів житлового фонду, що на 34 більше, ніж за весь 2024 рік. Загалом з 2022 року було пошкоджено 1754 багатоквартирні житлові будинки, 214 закладів освіти і науки та об’єктів ЖКГ.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаЗдоров'я
Віктор Ляшко
Україна
Київ
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