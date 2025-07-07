У столиці ППО працює по російських дронах – КМВА
Київ • УНН
У Києві працюють сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаку російських ударних безпілотників, що наближаються до столиці з півночі. Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях.
У Києві працюють сили протиповітряної оборони на тлі загрози атаки російських дронів. Про це інформує очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.
Київ атакують БпЛА. Працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях
Нагадаємо, у ніч на 7 липня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Ворожі безпілотники наближаються до столиці з півночі.
Внаслідок атак рф в Україні зруйновано 230 об’єктів охорони здоров’я, вони не підлягають відновленню - МОЗ 05.07.25, 15:20 • 1788 переглядiв