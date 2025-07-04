$41.720.09
49.180.04
ukenru
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
14:07 • 4847 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
14:00 • 4795 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
10:29 • 18412 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 53029 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 134954 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 179829 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 166650 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 165292 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 103308 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 94228 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4.7м/с
49%
751мм
Популярные новости
Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ4 июля, 04:50 • 72516 просмотра
Ночная атака рф на Киев: уже 23 пострадавших4 июля, 05:13 • 13488 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 86930 просмотра
Атака на Киев: в жилом доме есть угроза обрушения, повреждена пожарно-спасательная часть4 июля, 07:42 • 32540 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора13:48 • 5206 просмотра
публикации
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
14:07 • 4862 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора13:48 • 5651 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 154210 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 159464 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 149133 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Игнат
Пит Хегсетх
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 87592 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 137376 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 114303 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 116847 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 118706 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах

Киев • УНН

 • 4632 просмотра

В Киеве определены наиболее загруженные перекрестки, среди которых проспект Степана Бандеры – проспект Оболонский и улица Композитора Лятошинского. Также сообщается, что новые светофоры по ДСТУ 4092:2024 в текущем году не устанавливались.

В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах

В Киеве наиболее загруженными перекрестками являются, в частности, проспект Степана Бандеры – проспект Оболонский и улица Композитора Лятошинского-1,2. Об этом журналисту УНН сообщили в коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения" департамента КГГА.

Какие перекрестки наиболее загружены?

В Центре организации дорожного движения отмечают, что на основе данных об интенсивности на перекрестках города Киева, полученных путем натурных наблюдений и данных с детекторов транспорта, наиболее загруженными перекрестками (сумма всех направлений движения) являются:

• просп. Степана Бандеры - просп. Оболонский – 128 тыс. авт/сутки;

• ул. Композитора Лятошинского-1,2 – 113-127 тыс. авт/сутки;

• ул. Богатырская, 11, 25 – 92-127 тыс. авт/сутки;

• просп. Берестейский - просп. Воздушных Сил – 92-97 тыс. авт/сутки;

• бульв. Чоколовский – ул. Ушинского – 72-78 тыс. авт/сутки;

• ул. Крещатик - ул. Богдана Хмельницкого – 73-77 тыс. авт/сутки;

• ул. Вадима Гетьмана - ул. Олексы Тихого – 69-76 тыс. авт/сутки;

• просп. Валерия Лобановского - ул. Владимира Брожко – 65-72 тыс. авт/сутки;

• ул. Академика Заболотного - ул. Квитуча – 60-66 тыс. авт/сутки;

• ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Набережно-Рыбальская – 59-65 тыс. авт/сутки;

• площадь Васильковская – 48-53 тыс. авт/сутки;

• ул. Вячеслава Черновола - ул. Ростиславская – 48-52 тыс. авт/сутки;

• просп. Голосеевский - ул. Героев Обороны – 43-46 тыс. авт/сутки;

• просп. Петра Григоренко - ул. Елены Пчилки – 39-44 тыс. авт/сутки.

Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки03.07.25, 12:27 • 166607 просмотров

Сообщается, что проводился также подсчет интенсивности движения на въездах в Зону парковки 2 (выделена голубым на рисунке), которая является наиболее загруженной среди трех зон. Наивысшая интенсивность движения наблюдается на следующих направлениях:

• Берестейский проспект – до 64 тыс. авт/сутки в одном направлении движения;

• Надднепрянское шоссе – до 61 тыс. авт/сутки в одном направлении движения;

• мост Патона – до 48 тыс. авт/сутки в одном направлении движения;

• ул. Елены Телиги – до 43 тыс. авт/сутки в одном направлении движения;

• ул. Набережно-Рыбальская – до 43 тыс. авт/сутки в одном направлении движения;

• просп. Академика Глушкова – до 40 тыс. авт/сутки в одном направлении движения.

1. просп. Ак. Глушкова (ВДНХ) = 39 259 авт/сутки

2. ул. Ю. Здановской (ул. Васильковская) = 6 741 авт/сутки

3. ул. М. Максимовича (Васильковская площадь) = 10 274 авт/сутки

4. ул. Холодноярская (просп. В. Лобановского) = 15 300 авт/сутки

5. ул. С. Храброго (Севастопольская площадь) = 32 816 авт/сутки

6. ул. Ушинского (бульв. Чоколовский) = 10 370 авт/сутки

7. просп. Отрадный (бульв. В. Гавела) = 7 503 авт/сутки

8. просп. Л. Гузара (бульв. В. Гавела) = 40 590 авт/сутки

9. просп. Берестейский (ул. Дегтяревская)= 63 640 авт/сутки

10. ул. Авиаконструктора И. Сикорского (ул. Ж. Жабаева) = 5 934 авт/сутки

11. ул. Щусева (ул. Вавиловых) = 17 549 авт/сутки

12. ул. О. Телиги (ул. Щусева) = 44 393 авт/сутки

13. ул. Герцена (ул. Ю. Ильенко) = 13 684 авт/сутки

14. ул. Кирилловская (ул. Заводская) = 10 269 авт/сутки

15. ул. Новоконстантиновская (ул. Заводская) = 13 938 авт/сутки

16. ул. Набережно-Рыбальская (ул. Набережно-Крещатицкая) = 42 168 авт/сутки

17. мост Метро (Набережное шоссе) = 30 199 авт/сутки

18. мост Патона (Набережное шоссе) = 47 282 авт/сутки

19. Надднепрянское шоссе (мост Патона) = 60 745 авт/сутки

20. ул. Садово-Ботаническая (ул. Зверинецкая) = 2 752 авт/сутки

21. Железнодорожное шоссе (ул. Садово-Ботаническая) = 7 133 авт/сутки

22. Южный мост (ул. М. Бойчука) = 20 304 авт/сутки

23. просп. Науки (Стратегическое шоссе) = 10 115 авт/сутки

24. ул. Героев Обороны (просп. Голосеевский) = 5 676 авт/сутки

Ситуация с обновленными светофорами

Кроме того, в Центре организации дорожного движения сообщили, что в текущем году в городе Киеве не устанавливались светофоры, соответствующие требованиям нового ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические условия", который вступил в силу 1 мая 2025 года.

Напомним, что 1 мая 2025 года в Украине вступила в силу новая редакция Государственного стандарта ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические условия".

Новые нормы ДСТУ были приняты с целью гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами.

Среди основных отличий новых светофоров:

• более интенсивный и насыщенный зеленый цвет;

• обновленный шевронный вид стрелок на светофорах, указывающих направление движения.

По информации Государственного предприятия "Национальный институт развития инфраструктуры", который является разработчиком ДСТУ 4092:2024, указанные в нем новации будут касаться только новых светофоров (которые будут устанавливаться) и никоим образом не будут затрагиваться светофорные объекты, по которым не завершен срок эксплуатации.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевАвто
Киевская городская государственная администрация
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9