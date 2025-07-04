В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах

В Киеве наиболее загруженными перекрестками являются, в частности, проспект Степана Бандеры – проспект Оболонский и улица Композитора Лятошинского-1,2. Об этом журналисту УНН сообщили в коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения" департамента КГГА.

Какие перекрестки наиболее загружены?

В Центре организации дорожного движения отмечают, что на основе данных об интенсивности на перекрестках города Киева, полученных путем натурных наблюдений и данных с детекторов транспорта, наиболее загруженными перекрестками (сумма всех направлений движения) являются:

• просп. Степана Бандеры - просп. Оболонский – 128 тыс. авт/сутки;

• ул. Композитора Лятошинского-1,2 – 113-127 тыс. авт/сутки;

• ул. Богатырская, 11, 25 – 92-127 тыс. авт/сутки;

• просп. Берестейский - просп. Воздушных Сил – 92-97 тыс. авт/сутки;

• бульв. Чоколовский – ул. Ушинского – 72-78 тыс. авт/сутки;

• ул. Крещатик - ул. Богдана Хмельницкого – 73-77 тыс. авт/сутки;

• ул. Вадима Гетьмана - ул. Олексы Тихого – 69-76 тыс. авт/сутки;

• просп. Валерия Лобановского - ул. Владимира Брожко – 65-72 тыс. авт/сутки;

• ул. Академика Заболотного - ул. Квитуча – 60-66 тыс. авт/сутки;

• ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Набережно-Рыбальская – 59-65 тыс. авт/сутки;

• площадь Васильковская – 48-53 тыс. авт/сутки;

• ул. Вячеслава Черновола - ул. Ростиславская – 48-52 тыс. авт/сутки;

• просп. Голосеевский - ул. Героев Обороны – 43-46 тыс. авт/сутки;

• просп. Петра Григоренко - ул. Елены Пчилки – 39-44 тыс. авт/сутки.

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Сообщается, что проводился также подсчет интенсивности движения на въездах в Зону парковки 2 (выделена голубым на рисунке), которая является наиболее загруженной среди трех зон. Наивысшая интенсивность движения наблюдается на следующих направлениях:

• Берестейский проспект – до 64 тыс. авт/сутки в одном направлении движения;

• Надднепрянское шоссе – до 61 тыс. авт/сутки в одном направлении движения;

• мост Патона – до 48 тыс. авт/сутки в одном направлении движения;

• ул. Елены Телиги – до 43 тыс. авт/сутки в одном направлении движения;

• ул. Набережно-Рыбальская – до 43 тыс. авт/сутки в одном направлении движения;

• просп. Академика Глушкова – до 40 тыс. авт/сутки в одном направлении движения.

1. просп. Ак. Глушкова (ВДНХ) = 39 259 авт/сутки

2. ул. Ю. Здановской (ул. Васильковская) = 6 741 авт/сутки

3. ул. М. Максимовича (Васильковская площадь) = 10 274 авт/сутки

4. ул. Холодноярская (просп. В. Лобановского) = 15 300 авт/сутки

5. ул. С. Храброго (Севастопольская площадь) = 32 816 авт/сутки

6. ул. Ушинского (бульв. Чоколовский) = 10 370 авт/сутки

7. просп. Отрадный (бульв. В. Гавела) = 7 503 авт/сутки

8. просп. Л. Гузара (бульв. В. Гавела) = 40 590 авт/сутки

9. просп. Берестейский (ул. Дегтяревская)= 63 640 авт/сутки

10. ул. Авиаконструктора И. Сикорского (ул. Ж. Жабаева) = 5 934 авт/сутки

11. ул. Щусева (ул. Вавиловых) = 17 549 авт/сутки

12. ул. О. Телиги (ул. Щусева) = 44 393 авт/сутки

13. ул. Герцена (ул. Ю. Ильенко) = 13 684 авт/сутки

14. ул. Кирилловская (ул. Заводская) = 10 269 авт/сутки

15. ул. Новоконстантиновская (ул. Заводская) = 13 938 авт/сутки

16. ул. Набережно-Рыбальская (ул. Набережно-Крещатицкая) = 42 168 авт/сутки

17. мост Метро (Набережное шоссе) = 30 199 авт/сутки

18. мост Патона (Набережное шоссе) = 47 282 авт/сутки

19. Надднепрянское шоссе (мост Патона) = 60 745 авт/сутки

20. ул. Садово-Ботаническая (ул. Зверинецкая) = 2 752 авт/сутки

21. Железнодорожное шоссе (ул. Садово-Ботаническая) = 7 133 авт/сутки

22. Южный мост (ул. М. Бойчука) = 20 304 авт/сутки

23. просп. Науки (Стратегическое шоссе) = 10 115 авт/сутки

24. ул. Героев Обороны (просп. Голосеевский) = 5 676 авт/сутки

Ситуация с обновленными светофорами

Кроме того, в Центре организации дорожного движения сообщили, что в текущем году в городе Киеве не устанавливались светофоры, соответствующие требованиям нового ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические условия", который вступил в силу 1 мая 2025 года.

Напомним, что 1 мая 2025 года в Украине вступила в силу новая редакция Государственного стандарта ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические условия".

Новые нормы ДСТУ были приняты с целью гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами.

Среди основных отличий новых светофоров:

• более интенсивный и насыщенный зеленый цвет;

• обновленный шевронный вид стрелок на светофорах, указывающих направление движения.

По информации Государственного предприятия "Национальный институт развития инфраструктуры", который является разработчиком ДСТУ 4092:2024, указанные в нем новации будут касаться только новых светофоров (которые будут устанавливаться) и никоим образом не будут затрагиваться светофорные объекты, по которым не завершен срок эксплуатации.