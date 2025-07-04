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У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах

Київ • УНН

 • 4361 перегляди

У Києві визначено найбільш завантажені перехрестя, серед яких проспект Степана Бандери – проспект Оболонський та вулиця Композитора Лятошинського. Також повідомлено, що нові світлофори за ДСТУ 4092:2024 у поточному році не встановлювалися.

У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах

У Києві найбільш завантаженими перехрестями є, зокрема, проспект Степана Бандери – проспект Оболонський та вулиця Композитора Лятошинського-1,2. Про це журналісту УНН повідомили у комунальному підприємстві "Центр організації дорожнього руху" департаменту КМДА.

Які перехрестя найбільш завантажені?

У Центрі організації дорожнього руху зазначають, що на основі даних про інтенсивність на перехрестях міста Києва отриманих шляхом натурних спостережень та даних з детекторів транспорту найбільш завантаженими перехрестями (сума всіх напрямків руху) являються:

• просп. Степана Бандери - просп. Оболонський – 128 тис. авт/добу;

• вул. Композитора Лятошинського-1,2 – 113-127 тис. авт/добу;

• вул. Богатирська, 11, 25 – 92-127 тис. авт/добу;

• просп. Берестейський - просп. Повітряних Сил – 92-97 тис. авт/добу;

• бульв. Чоколівський – вул. Ушинського – 72-78 тис. авт/добу;

• вул. Хрещатик - вул. Богдана Хмельницького – 73-77 тис. авт/добу;

• вул. Вадима Гетьмана - вул. Олекси Тихого – 69-76 тис. авт/добу;

• просп. Валерія Лобановського - вул. Володимира Брожка – 65-72 тис. авт/добу;

• вул. Академіка Заболотного - вул. Квітуча – 60-66 тис. авт/добу;

• вул. Набережно-Хрещатицька - вул. Набережно-Рибальська – 59-65 тис. авт/добу;

• площа Васильківська – 48-53 тис. авт/добу;

• вул. В'ячеслава Чорновола - вул. Ростиславська – 48-52 тис. авт/добу;

• просп. Голосіївський - вул. Героїв Оборони – 43-46 тис. авт/добу;

• просп. Петра Григоренка - вул. Олени Пчілки – 39-44 тис. авт/добу.

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Повідомляється, що проводився також підрахунок інтенсивності руху на в’їздах до Зони паркування 2 (виділена блакитним на малюнку), яка являється найбільш завантаженою серед трьох зон. Найвища інтенсивність руху спостерігається на наступних напрямках:

• Берестейський проспект – до 64 тис. авт/добу в одному напрямку руху;

• Наддніпрянське шосе – до 61 тис. авт/добу в одному напрямку руху;

• міст Патона – до 48 тис. авт/добу в одному напрямку руху;

• вул. Олени Теліги – до 43 тис. авт/добу в одному напрямку руху;

• вул. Набережно-Рибальська – до 43 тис. авт/добу в одному напрямку руху;

• просп. Академіка Глушкова – до 40 тис. авт/добу в одному напрямку руху.

1. просп. Ак. Глушкова (ВДНГ) = 39 259 авт/добу

2. вул. Ю. Здановської (вул. Васильківська) = 6 741 авт/добу

3. вул. М. Максимовича (Васильківська площа) = 10 274 авт/добу

4. вул. Холодноярська (просп. В. Лобановського) = 15 300 авт/добу

5. вул. С. Хороброго (Севастопольська площа) = 32 816 авт/добу

6. вул. Ушинського (бульв. Чоколівський) = 10 370 авт/добу

7. просп. Відрадний (бульв. В. Гавела) = 7 503 авт/добу

8. просп. Л. Гузара (бульв. В. Гавела) = 40 590 авт/добу

9. просп. Берестейський (вул. Дегтярівська)= 63 640 авт/добу

10. вул. Авіаконструктора І. Сікорського (вул. Ж. Жабаєва) = 5 934 авт/добу

11. вул. Щусєва (вул. Вавилових) = 17 549 авт/добу

12. вул. О. Теліги (вул. Щусєва) = 44 393 авт/добу

13. вул. Герцена (вул. Ю. Іллєнка) = 13 684 авт/добу

14. вул. Кирилівська (вул. Заводська) = 10 269 авт/добу

15. вул. Новокостянтинівська (вул. Заводська) = 13 938 авт/добу

16. вул. Набережно-Рибальська (вул. Набережно-Хрещатицька) = 42 168 авт/добу

17. міст Метро (Набережне шосе) = 30 199 авт/добу

18. міст Патона (Набережне шосе) = 47 282 авт/добу

19. Наддніпрянське шосе (міст Патона) = 60 745 авт/добу

20. вул. Садово-Ботанічна (вул. Звіринецька) = 2 752 авт/добу

21. Залізничне шосе (вул. Садово-Ботанічна) = 7 133 авт/добу

22. Південний міст (вул. М. Бойчука) = 20 304 авт/добу

23. просп. Науки (Стратегічне шосе) = 10 115 авт/добу

24. вул. Героїв Оборони (просп. Голосіївський) = 5 676 авт/добу

Ситуація з оновленими світлофорами

Окрім того, у Центрі організації дорожнього руху повідомили, що у поточному році в місті Києві не встановлювалися світлофори, що відповідають вимогам нового ДСТУ 4092:2024 "Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні умови", який набув чинності 1 травня 2025 року.

Нагадаємо, що 1 травня 2025 року в Україні набула чинності нова редакція Державного стандарту ДСТУ 4092:2024 "Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні умови".

Нові норми ДСТУ було ухвалено з метою гармонізації українського законодавства з європейськими нормами.

Серед основних відмінностей нових світлофорів:

• більш інтенсивний та насичений зелений колір;

• оновлений шевронний вигляд стрілок на світлофорах, що вказують напрямок руху.

За інформацією Державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури", який є розробником ДСТУ 4092:2024, зазначені в ньому новації будуть стосуватись лише нових світлофорів (які будуть встановлюватися) та жодним чином не будуть зачіпатися світлофорні об'єкти, за якими не завершено строк експлуатування.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиївАвто
Київська міська державна адміністрація
Київ
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