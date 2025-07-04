У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах

У Києві найбільш завантаженими перехрестями є, зокрема, проспект Степана Бандери – проспект Оболонський та вулиця Композитора Лятошинського-1,2. Про це журналісту УНН повідомили у комунальному підприємстві "Центр організації дорожнього руху" департаменту КМДА.

Які перехрестя найбільш завантажені?

У Центрі організації дорожнього руху зазначають, що на основі даних про інтенсивність на перехрестях міста Києва отриманих шляхом натурних спостережень та даних з детекторів транспорту найбільш завантаженими перехрестями (сума всіх напрямків руху) являються:

• просп. Степана Бандери - просп. Оболонський – 128 тис. авт/добу;

• вул. Композитора Лятошинського-1,2 – 113-127 тис. авт/добу;

• вул. Богатирська, 11, 25 – 92-127 тис. авт/добу;

• просп. Берестейський - просп. Повітряних Сил – 92-97 тис. авт/добу;

• бульв. Чоколівський – вул. Ушинського – 72-78 тис. авт/добу;

• вул. Хрещатик - вул. Богдана Хмельницького – 73-77 тис. авт/добу;

• вул. Вадима Гетьмана - вул. Олекси Тихого – 69-76 тис. авт/добу;

• просп. Валерія Лобановського - вул. Володимира Брожка – 65-72 тис. авт/добу;

• вул. Академіка Заболотного - вул. Квітуча – 60-66 тис. авт/добу;

• вул. Набережно-Хрещатицька - вул. Набережно-Рибальська – 59-65 тис. авт/добу;

• площа Васильківська – 48-53 тис. авт/добу;

• вул. В'ячеслава Чорновола - вул. Ростиславська – 48-52 тис. авт/добу;

• просп. Голосіївський - вул. Героїв Оборони – 43-46 тис. авт/добу;

• просп. Петра Григоренка - вул. Олени Пчілки – 39-44 тис. авт/добу.

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Повідомляється, що проводився також підрахунок інтенсивності руху на в’їздах до Зони паркування 2 (виділена блакитним на малюнку), яка являється найбільш завантаженою серед трьох зон. Найвища інтенсивність руху спостерігається на наступних напрямках:

• Берестейський проспект – до 64 тис. авт/добу в одному напрямку руху;

• Наддніпрянське шосе – до 61 тис. авт/добу в одному напрямку руху;

• міст Патона – до 48 тис. авт/добу в одному напрямку руху;

• вул. Олени Теліги – до 43 тис. авт/добу в одному напрямку руху;

• вул. Набережно-Рибальська – до 43 тис. авт/добу в одному напрямку руху;

• просп. Академіка Глушкова – до 40 тис. авт/добу в одному напрямку руху.

1. просп. Ак. Глушкова (ВДНГ) = 39 259 авт/добу

2. вул. Ю. Здановської (вул. Васильківська) = 6 741 авт/добу

3. вул. М. Максимовича (Васильківська площа) = 10 274 авт/добу

4. вул. Холодноярська (просп. В. Лобановського) = 15 300 авт/добу

5. вул. С. Хороброго (Севастопольська площа) = 32 816 авт/добу

6. вул. Ушинського (бульв. Чоколівський) = 10 370 авт/добу

7. просп. Відрадний (бульв. В. Гавела) = 7 503 авт/добу

8. просп. Л. Гузара (бульв. В. Гавела) = 40 590 авт/добу

9. просп. Берестейський (вул. Дегтярівська)= 63 640 авт/добу

10. вул. Авіаконструктора І. Сікорського (вул. Ж. Жабаєва) = 5 934 авт/добу

11. вул. Щусєва (вул. Вавилових) = 17 549 авт/добу

12. вул. О. Теліги (вул. Щусєва) = 44 393 авт/добу

13. вул. Герцена (вул. Ю. Іллєнка) = 13 684 авт/добу

14. вул. Кирилівська (вул. Заводська) = 10 269 авт/добу

15. вул. Новокостянтинівська (вул. Заводська) = 13 938 авт/добу

16. вул. Набережно-Рибальська (вул. Набережно-Хрещатицька) = 42 168 авт/добу

17. міст Метро (Набережне шосе) = 30 199 авт/добу

18. міст Патона (Набережне шосе) = 47 282 авт/добу

19. Наддніпрянське шосе (міст Патона) = 60 745 авт/добу

20. вул. Садово-Ботанічна (вул. Звіринецька) = 2 752 авт/добу

21. Залізничне шосе (вул. Садово-Ботанічна) = 7 133 авт/добу

22. Південний міст (вул. М. Бойчука) = 20 304 авт/добу

23. просп. Науки (Стратегічне шосе) = 10 115 авт/добу

24. вул. Героїв Оборони (просп. Голосіївський) = 5 676 авт/добу

Ситуація з оновленими світлофорами

Окрім того, у Центрі організації дорожнього руху повідомили, що у поточному році в місті Києві не встановлювалися світлофори, що відповідають вимогам нового ДСТУ 4092:2024 "Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні умови", який набув чинності 1 травня 2025 року.

Нагадаємо, що 1 травня 2025 року в Україні набула чинності нова редакція Державного стандарту ДСТУ 4092:2024 "Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні умови".

Нові норми ДСТУ було ухвалено з метою гармонізації українського законодавства з європейськими нормами.

Серед основних відмінностей нових світлофорів:

• більш інтенсивний та насичений зелений колір;

• оновлений шевронний вигляд стрілок на світлофорах, що вказують напрямок руху.

За інформацією Державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури", який є розробником ДСТУ 4092:2024, зазначені в ньому новації будуть стосуватись лише нових світлофорів (які будуть встановлюватися) та жодним чином не будуть зачіпатися світлофорні об'єкти, за якими не завершено строк експлуатування.