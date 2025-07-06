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Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
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Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

С 7 июля 2025 года планета Уран входит в знак Близнецов, что обещает интеллектуальную революцию и обновление мышления. 10 июля произойдет полнолуние в Козероге, которое потребует внутренней собранности и внимания к эмоциям.

Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля

Эта неделя будет особенной, ведь именно сейчас мы станем свидетелями одного из важнейших астрологических событий года. Планета Уран — символ поколенческих изменений и глобальных сдвигов — входит в знак Близнецов. Что нас ждет в период с 7 по 14 июля - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Последние 8 лет Уран находился в знаке Тельца, и это глубоко трансформировало финансовую систему, понятие комфорта, а также тему границ, территорий и собственности. Именно в этот период мы перешли на цифровые формы денег, и миллионы людей по всему миру изменили свое место жительства. Эпоха Урана в Тельце оставила след в жизни каждого. Теперь — новая страница

- рассказала Базиленко. 

С 7 июля по 8 ноября 2025 года Уран ненадолго войдет в знак Близнецов, словно "вдохнет" туда новую энергию. А уже с 26 апреля 2026 года он войдет туда углубленно — и останется на 7 лет.

Это принесет с собой интеллектуальную революцию, обновление образа мышления, омоложение восприятия жизни.

Близнецы — это знак информации, коммуникации, образования и юности. В это время активно будут развиваться наука, технологии, педагогика и литература.

Появятся новые формы обучения и воспитания. Старое мышление отойдет в прошлое. Мы станем свободнее.

Особенно важно: Уран — это еще и планета астрологии. В ближайшие годы она получит новый официальный статус и естественно войдет в культурную и научную реальность.

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Полнолуние 10 июля

10 июля в 23:37 по Киеву состоится полнолуние в знаке Козерога.

Это момент внутреннего напряжения, когда Солнце и Луна в оппозиции, а значит — мы становимся особенно эмоционально уязвимыми.

Луна в Козероге делает наши эмоции более сдержанными. В этот период мы склонны уходить в себя, брать на себя слишком много ответственности, не просить о помощи — хотя глубоко внутри мы в ней нуждаемся.

Это время требует внутренней собранности. Хорошо заняться личными делами, упорядочить душу и пространство, позаботиться о себе и тех, кто рядом.

Лунные ритмы недели

  • До 12:00 9 июля Луна будет находиться в активном и огненном Стрельце — это дни энергии, движения, решимости.
    • С 11:30 9 июля по 20:30 11 июля — Луна в Козероге, где и произойдет полнолуние.

      Это время эмоционального сжатия, внутреннего напряжения. Не только из-за полнолуния, но и из-за напряженных аспектов Луны.

      Середина недели может быть тревожной, важно контролировать себя, не принимать решений на эмоциях.

      • С вечера 11 июля — Луна переходит в Водолея. Мы почувствуем облегчение, открытость, легкость в общении и эмоциях.

        "Вывод

        Хочу напомнить: 2025 год — это переломный год, когда все медленные планеты поколений — Уран, Нептун и Плутон, также Юпитер и Сатурн — изменят знак Зодиака.

        Это означает: энергия мира полностью меняется.

        И одно из таких изменений происходит уже на этой неделе.

        Уран входит в Близнецы.

        А это — новая эра идей, коммуникации, свободы, науки, астрологии и трансформаций.

        Главное правило этого времени:

        Не держаться за прошлое. Мир больше не поддерживает старые энергии.

        Живи здесь и сейчас. Меняйся. Развивайся. Будь собой", - посоветовала Базиленко. 

        Овен

        Твой внутренний компас стремится к стабильности, но все вокруг провоцирует на действие. Неделя может казаться немного напряженной, особенно в середине. Хорошо сосредоточиться на доме, семье, своем пространстве. Твоя сила — в искренности и простых действиях.

        Телец

        Ты наконец почувствуешь, что можешь говорить о важном — и тебя слышат. Тебя ждет неделя общения, движения, идей. Не молчи о том, что тебя беспокоит. Это время легкости, но будь внимателен к эмоциям близких. Они нуждаются в твоем понимании.

        Близнецы

        Неделя принесет приятные возможности — как в финансовом, так и в личном плане. Важно не суетиться, а внимательно чувствовать, что действительно твое. Могут появиться новые идеи или даже неожиданные предложения.

        Рак

        Твое время, твоя энергия. Это момент, когда ты можешь почувствовать себя живым, настоящим, полным силы. Полнолуние в середине недели немного обнажит твои эмоции — но ты сможешь их обнять. Позаботься о себе так, как хотел бы, чтобы позаботились другие.

        Лев

        Эта неделя — это очищение. Некоторые ситуации придется отпустить. В глубине души ты уже знаешь, что больше не работает. Не держись за прошлое — новое уже рядом. Во второй половине недели почувствуешь облегчение.

        Дева

        Твоя неделя — это люди. Слушай, будь рядом, но не растворяйся. Кто-то нуждается в твоей поддержке, а кто-то просто испытывает твои границы. Различай. Твоя интуиция — твоя защита.

        Весы

        Твое внимание — на дела, обязанности, профессию. Но не забывай о теле. Неделя может быть интенсивной, и ты нуждаешься в ресурсе. Найди баланс между "надо" и "хочу". Полнолуние напомнит: быть сильным — не значит игнорировать себя.

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        Скорпион

        Ты расширяешь горизонт. Возможно — буквально, возможно — внутри. Не сдерживайся в том, что тянет. Учиться, путешествовать, мечтать — все это сейчас питает тебя. Главное — не забывай иногда остановиться и почувствовать, куда ведет путь.

        Стрелец

        Глубокая неделя. Может казаться, что кто-то или что-то забирает твою энергию, но на самом деле — это процесс очищения. Меняются приоритеты, открываются новые смыслы. Дай себе право молчать, когда не хочется говорить.

        Козерог

        Полнолуние в твоем знаке — это момент осознания. Что для тебя важно? Какие отношения — настоящие, а какие держатся только на привычке? Внимательно присмотрись ко всему, что проявится в середине недели. Ответы уже созрели.

        Водолей

        Время наладить внутренний ритм. Твое тело, сон, привычки — все говорит с тобой. Не игнорируй сигналы. Если будешь в контакте с собой — откроется второе дыхание. В конце недели появится новая легкость.

        Рыбы

        Неделя принесет вдохновение. Ты как антенка — ловишь настроение мира. Это может быть и трогательно, и изнурительно. Твоя сила — в творчестве. Займись тем, что приносит радость — и поделись этим с теми, кто рядом.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

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