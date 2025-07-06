Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня

Цей тиждень буде особливим, адже саме зараз ми станемо свідками однієї з найважливіших астрологічних подій року. Планета Уран — символ поколіннєвих змін і глобальних зрушень — входить у знак Близнюків. Що на нас чекає в період із 7 по 14 липня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Останні 8 років Уран перебував у знаку Тельця, і це глибоко трансформувало фінансову систему, поняття комфорту, а також тему кордонів, територій і власності. Саме в цей період ми перейшли на цифрові форми грошей, і мільйони людей по всьому світу змінили своє місце проживання. Епоха Урана в Тельці залишила слід у житті кожного. Тепер — нова сторінка - розповіла Базиленко.

З 7 липня по 8 листопада 2025 року Уран ненадовго увійде в знак Близнюків, немов "вдихне" туди нову енергію. А вже з 26 квітня 2026 року він увійде туди поглиблено — і залишиться на 7 років.

Це принесе з собою інтелектуальну революцію, оновлення способу мислення, омолодження сприйняття життя.

Близнюки — це знак інформації, комунікації, освіти та юності. У цей час активно розвиватимуться наука, технології, педагогіка та література.

Постануть нові форми навчання й виховання. Старе мислення відійде в минуле. Ми станемо вільнішими.

Особливо важливо: Уран — це ще й планета астрології. У найближчі роки вона отримає новий офіційний статус і природно увійде в культурну та наукову реальність.

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Повня 10 липня

10 липня о 23:37 за Києвом відбудеться повня у знаку Козерога.

Це момент внутрішньої напруги, коли Сонце й Місяць в опозиції, а отже — ми стаємо особливо емоційно вразливими.

Місяць у Козерозі робить наші емоції стриманішими. У цей період ми схильні йти в себе, брати на себе забагато відповідальності, не просити про допомогу — хоча глибоко всередині ми її потребуємо.

Цей час вимагає внутрішньої зібраності. Добре зайнятися особистими справами, впорядкувати душу та простір, подбати про себе й тих, хто поряд.

Місячні ритми тижня

До 12:00 9 липня Місяць перебуватиме в активному й вогняному Стрільці — це дні енергії, руху, рішучості.

З 11:30 9 липня по 20:30 11 липня — Місяць у Козерозі, де й відбудеться повня.

Це час емоційного стиску, внутрішньої напруги. Не тільки через повню, а й через напружені аспекти Місяця.

Середина тижня може бути тривожною, важливо контролювати себе, не приймати рішень на емоціях.

З вечора 11 липня — Місяць переходить у Водолія. Ми відчуємо полегшення, відкритість, легкість у спілкуванні та емоціях.

"Висновок

Хочу нагадати: 2025 рік — це переломний рік, коли всі повільні планети поколінь — Уран, Нептун і Плутон, також Юпитер та Сатурн — змінять знак Зодіаку.

Це означає: енергія світу повністю змінюється.

І одна з таких змін відбувається вже цього тижня.

Уран входить у Близнюки.

А це — нова ера ідей, комунікації, свободи, науки, астрології та трансформацій.

Головне правило цього часу:

Не триматися за минуле. Світ більше не підтримує старі енергії.

Живи тут і зараз. Змінюйся. Розвивайся. Будь собою", - порадила Базиленко.

Овен

Твій внутрішній компас прагне стабільності, але все навколо провокує на дію. Тиждень може здаватися трохи напруженим, особливо в середині. Добре зосередитись на домі, родині, своєму просторі. Твоя сила — у щирості та простих діях.

Телець

Ти нарешті відчуєш, що можеш говорити про важливе — і тебе чують. На тебе чекає тиждень спілкування, руху, ідей. Не мовчи про те, що тебе турбує. Це час легкості, але будь уважним до емоцій ближчих. Вони потребують твого розуміння.

Близнюки

Тиждень принесе приємні можливості — як у фінансовому, так і в особистому плані. Важливо не метушитися, а уважно відчувати, що справді твоє. Можуть з’явитися нові ідеї або навіть несподівані пропозиції.

Рак

Твій час, твоя енергія. Це момент, коли ти можеш відчути себе живим, справжнім, повним сили. Повня в середині тижня трохи оголить твої емоції — але ти зможеш їх обійняти. Подбай про себе так, як хотів би, щоб подбали інші.

Лев

Цей тиждень — це очищення. Деякі ситуації доведеться відпустити. У глибині душі ти вже знаєш, що більше не працює. Не тримайся за минуле — нове вже поруч. У другій половині тижня відчуєш полегшення.

Діва

Твій тиждень — це люди. Слухай, будь поруч, але не розчиняйся. Хтось потребує твоєї підтримки, а хтось просто випробовує твої межі. Розрізняй. Твоя інтуїція — твій захист.

Терези

Твоя увага — на справи, обов’язки, професію. Але не забувай про тіло. Тиждень може бути інтенсивним, і ти потребуєш ресурсу. Знайди баланс між "треба" і "хочу". Повня нагадає: бути сильним — не значить ігнорувати себе.

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Скорпіон

Ти розширюєш горизонт. Можливо — буквально, можливо — всередині. Не стримуйся в тому, що тягне. Вчитися, подорожувати, мріяти — усе це зараз живить тебе. Головне — не забувай іноді зупинитися й відчути, куди веде шлях.

Стрілець

Глибокий тиждень. Може здаватися, що хтось чи щось забирає твою енергію, але насправді — це процес очищення. Змінюються пріоритети, відкриваються нові сенси. Дай собі право мовчати, коли не хочеться говорити.

Козеріг

Повня у твоєму знаку — це момент усвідомлення. Що для тебе важливо? Які відносини — справжні, а які тримаються лише на звичці? Уважно придивись до всього, що проявиться в середині тижня. Відповіді вже дозріли.

Водолій

Час налагодити внутрішній ритм. Твоє тіло, сон, звички — усе говорить із тобою. Не ігноруй сигнали. Якщо будеш в контакті з собою — відкриється друге дихання. У кінці тижня з’явиться нова легкість.

Риби

Тиждень принесе натхнення. Ти як антенка — ловиш настрій світу. Це може бути і зворушливо, і виснажливо. Твоя сила — у творчості. Займися тим, що приносить радість — і поділися цим із тими, хто поруч.