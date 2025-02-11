Важнее - количество полученных баллов: Украина заняла 105 место среди 180 стран в рейтинге восприятия коррупции

Ежегодный Индекс коррумпированности Transparency International в первую очередь измеряет восприятие коррупции, но не отражает фактический уровень коррупции. Объектом оценки являются коррупционные практики в государственном секторе.

Передает УНН со ссылкой на сайт Transparency International и обзор НАПК.

Детали

Украина немного откатывается в борьбе с коррупцией. Согласно рейтингу Transparency International Ukraine, за 2024 год Украина получила 35 баллов из максимальных 100, заняв 105-е место из 180 стран в рейтинге Индекса восприятия коррупции. По сравнению с 2023 годом наша страна потеряла один балл, хотя это почти не повлияло на позицию среди других стран мира.

Важным является именно количество полученных баллов, а не место в рейтинге. - говорится в заметке на FB-странице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Тем не менее очевидны негативные тенденции:

ТИ указывает на угрозы эффективной реализации ДАП из-за саботажа некоторых госорганов, попытки давления на журналистов и общественность, случаи политического влияния в различных сферах, скандал с утечками в НАБУ и в закупках Минобороны или в рамках восстановления.