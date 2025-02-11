Важнее - количество полученных баллов: Украина заняла 105 место среди 180 стран в рейтинге восприятия коррупции

ukenru
Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
08:06 • 30342 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
07:08 • 97469 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
05:41 • 100298 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
04:30 • 102185 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 133162 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 116072 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 134203 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 111942 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 106847 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
10 февраля, 12:39 • 103416 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

11 февраля, 00:07 • 100912 просмотра
США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

11 февраля, 01:20 • 79468 просмотра
Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

11 февраля, 01:47 • 75482 просмотра
Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

11 февраля, 02:58 • 74067 просмотра
Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

04:08 • 48254 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

07:08 • 97469 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 133164 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 110673 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 134205 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 133273 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 15674 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 33897 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 100210 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 99012 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

10 февраля, 15:19 • 100881 просмотра
Актуальное
Важнее - количество полученных баллов: Украина заняла 105 место среди 180 стран в рейтинге восприятия коррупции

Важнее - количество полученных баллов: Украина заняла 105 место среди 180 стран в рейтинге восприятия коррупции

Киев  •  УНН

 • 3035 просмотра

Read in English

В рейтинге Transparency International Украина получила 35 баллов из 100 возможных, потеряв 1 балл по сравнению с прошлым годом. Индекс оценивает коррупционные практики только в государственном секторе, не учитывая бытовую и бизнес-коррупцию.

Ежегодный Индекс коррумпированности Transparency International в первую очередь измеряет восприятие коррупции, но не отражает фактический уровень коррупции. Объектом оценки являются коррупционные практики в государственном секторе.

Передает УНН со ссылкой на сайт Transparency International и обзор НАПК.

Детали

Украина немного откатывается в борьбе с коррупцией. Согласно рейтингу Transparency International Ukraine, за 2024 год Украина получила 35 баллов из максимальных 100, заняв 105-е место из 180 стран в рейтинге Индекса восприятия коррупции. По сравнению с 2023 годом наша страна потеряла один балл, хотя это почти не повлияло на позицию среди других стран мира.

Важным является именно количество полученных баллов, а не место в рейтинге. - говорится в заметке на FB-странице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Тем не менее очевидны негативные тенденции:

ТИ указывает на угрозы эффективной реализации ДАП из-за саботажа некоторых госорганов, попытки давления на журналистов и общественность, случаи политического влияния в различных сферах, скандал с утечками в НАБУ и в закупках Минобороны или в рамках восстановления.

Следует также отметить, что Индекс восприятия коррупции отражает не объективный уровень коррупции, а именно то, как она воспринимается экспертами авторитетных аналитических организаций и предпринимателями.

Объектом оценки являются коррупционные практики в государственном секторе, тогда как бытовая и бизнес-коррупция не принимаются во внимание. Важными индикаторами для расчета Индекса являются взяточничество и кумовство на публичной службе, эффективное преследование коррупционеров, соблюдение антикоррупционного законодательства, электронное декларирование, защита обличителей.

Напомним,

НАБУ и САП провели обыски по делу коррупции в Киевсоветеи, обнаружив более $6,4 млн, €630 тыс. и 800 тыс. грн. Задержаны 7 человек по делу о незаконном выводе земли через фиктивные постройки.

Украина улучшила позицию в индексе восприятия коррупции: получила 36 баллов из 10030.01.24, 11:24 • 28810 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Общество
kyivska-miska-radaКиевский городской совет
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы