Важнее - количество полученных баллов: Украина заняла 105 место среди 180 стран в рейтинге восприятия коррупции
Киев • УНН
В рейтинге Transparency International Украина получила 35 баллов из 100 возможных, потеряв 1 балл по сравнению с прошлым годом. Индекс оценивает коррупционные практики только в государственном секторе, не учитывая бытовую и бизнес-коррупцию.
Ежегодный Индекс коррумпированности Transparency International в первую очередь измеряет восприятие коррупции, но не отражает фактический уровень коррупции. Объектом оценки являются коррупционные практики в государственном секторе.
Передает УНН со ссылкой на сайт Transparency International и обзор НАПК.
Детали
Украина немного откатывается в борьбе с коррупцией. Согласно рейтингу Transparency International Ukraine, за 2024 год Украина получила 35 баллов из максимальных 100, заняв 105-е место из 180 стран в рейтинге Индекса восприятия коррупции. По сравнению с 2023 годом наша страна потеряла один балл, хотя это почти не повлияло на позицию среди других стран мира.
Важным является именно количество полученных баллов, а не место в рейтинге. - говорится в заметке на FB-странице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Тем не менее очевидны негативные тенденции:
ТИ указывает на угрозы эффективной реализации ДАП из-за саботажа некоторых госорганов, попытки давления на журналистов и общественность, случаи политического влияния в различных сферах, скандал с утечками в НАБУ и в закупках Минобороны или в рамках восстановления.
Следует также отметить, что Индекс восприятия коррупции отражает не объективный уровень коррупции, а именно то, как она воспринимается экспертами авторитетных аналитических организаций и предпринимателями.
Объектом оценки являются коррупционные практики в государственном секторе, тогда как бытовая и бизнес-коррупция не принимаются во внимание. Важными индикаторами для расчета Индекса являются взяточничество и кумовство на публичной службе, эффективное преследование коррупционеров, соблюдение антикоррупционного законодательства, электронное декларирование, защита обличителей.
Напомним,
НАБУ и САП провели обыски по делу коррупции в Киевсоветеи, обнаружив более $6,4 млн, €630 тыс. и 800 тыс. грн. Задержаны 7 человек по делу о незаконном выводе земли через фиктивные постройки.
Украина улучшила позицию в индексе восприятия коррупции: получила 36 баллов из 10030.01.24, 11:24 • 28810 просмотров