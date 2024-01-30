Украина улучшила позицию в индексе восприятия коррупции: получила 36 баллов из 100

В 2023 году Украина заняла 104-е место среди 180 стран в мировом рейтинге восприятия коррупции, улучшив свое положение на 3 балла. Об этом свидетельствует Corruption Perceptions Index, который рассчитывается международной организацией Transparency International, передает УНН.

Детали

В ежегодном рейтинге стран мира по показателю уровня коррупции, который с 1995 года составляется организацией Transparency International, Украина в 2023 году улучшила свое положение на 3 балла. Украина получила 36 баллов из 100 в Индексе восприятия коррупции.

Это улучшение признано одним из лучших результатов в мире за прошлый год.

Со времен Революции Достоинства за 10 лет Украина добавила 11 баллов в исследовании - это самый большой прирост среди стран, которые сейчас имеют статус кандидаток в ЕС, указывают в организации.

Глобальные лидеры Индекса восприятия коррупции остаются стабильными - с Данией, Финляндией, Новой Зеландией и Норвегией во главе. Самые низкие показатели обнаружены в Сомали, Южном Судане, Сирии и Венесуэле.

рф опустилась на 141-е место, беларусь также понесла потери - 98 место. Румыния и Польша остаются в топ-50 стран по индексу. Но теперь Польша делит эту строчку со Словакией - за год эта страна добавила 1 пункт и тоже набрала 54 балла. В свою очередь Молдова, с показателем 42 пункта, разделяет свое 76 место с Венгрией.

За 2023 год в странах-кандидатах в ЕС уровень коррупции следующий: Грузия потеряла 3 балла (49 место), Черногория добавила 1 балл (63 место), Молдова и Северная Македония улучшили свои результаты на 3 балла (76 место), Албания добавила 1 балл (98 место), Сербия осталась на уровне 36 баллов и 104 месте, а Босния и Герцеговина улучшила индекс на 1 балл (108 место). Турция, потеряв 2 балла, стала последней среди стран-претенденток в ЕС, заняв 115-е место с 34 баллами.

Дополнение

По результатам исследования, кроме Украины, 36 баллов получили Алжир, Бразилия и Сербия. На один балл опережают Албания, Аргентина, беларусь, Гамбия, Эфиопия и Замбия - все они имеют по 37 баллов.

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