Україна покращила позицію в індексі сприйняття корупції: отримала 36 балів зі 100
Київ • УНН
У 2023 році Україна посіла 104 місце зі 180 країн у світовому індексі сприйняття корупції, покращивши свою позицію на 3 пункти та отримавши 36 балів зі 100 можливих. За останні 10 років після Революції Гідності Україна додала 11 балів, що є найбільшим приростом серед нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС.
У 2023 році Україна посіла 104-е місце серед 180 країн в світовому рейтингу сприйняття корупції, покращивши своє становище на 3 бали. Про це свідчить Corruption Perceptions Index, який розраховується міжнародною організацією Transparency International, передає УНН.
Деталі
У щорічному рейтингу країн світу за показником рівня корупції, що з 1995 року укладається організацією Transparency International, Україна в 2023 році покращила своє становище на 3 бали. Україна отримала 36 балів зі 100 в Індексі сприйняття корупції.
Це покращення визнано одним із найкращих результатів у світі за минулий рік.
З часів Революції Гідності за 10 років Україна додала 11 балів у дослідженні - це найбільший приріст серед країн, які зараз мають статус кандидаток до ЄС, вказують в організації.
Глобальні лідери Індексу сприйняття корупції залишаються стабільними - з Данією, Фінляндією, Новою Зеландією та Норвегією на чолі. Найнижчі показники виявлено у Сомалі, Південному Судані, Сирії та Венесуелі.
рф опустилася на 141-е місце, білорусь також зазнала втрат – 98 місце. Румунія та Польща залишаються в топ-50 країн за індексом. Але тепер Польща ділить цю сходинку зі Словаччиною – за рік ця країна додала 1 пункт та теж набрала 54 бали. Своєю чергою Молдова, з показником 42 пункти, розділяє своє 76 місце з Угорщиною.
За 2023 рік у країнах-кандидатках до ЄС рівень корупції наступний: Грузія втратила 3 бали (49 місце), Чорногорія додала 1 бал (63 місце), Молдова та Північна Македонія покращили свої результати на 3 бали (76 місце), Албанія додала 1 бал (98 місце), Сербія залишилася на рівні 36 балів та 104 місці, а Боснія і Герцеговина покращила індекс на 1 бал (108 місце). Туреччина, втративши 2 бали, стала останньою серед країн-претенденток до ЄС, зайнявши 115-е місце з 34 балами.
Доповнення
За результатами дослідження, окрім України, 36 балів отримали Алжир, Бразилія та Сербія. На один бал випереджають Албанія, Аргентина, білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія - усі вони мають по 37 балів.
Держдеп відзначив значні реформи на шляху подолання корупції в Україні08.12.23, 12:09 • 35626 переглядiв