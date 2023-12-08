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Госдеп отметил значительные реформы на пути преодоления коррупции в Украине

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 10:09  •  23014 просмотра

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Государственный департамент США признал значительные антикоррупционные реформы в Украине, включая декларирование активов для чиновников и новых судей Высшего антикоррупционного суда.

На ежегодной церемонии награждения активистов в борьбе против коррупции в Госдепартаменте США отметили значительные реформы на пути преодоления коррупции в Украине. Об этом говорится во вступительном слове помощника руководителя Бюро по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Тодд Робинсон, пишет УНН.

В Украине INL тесно сотрудничает с антикоррупционными следователями и прокурорами, которые только в этом году открыли дела против более 20 высокопоставленных государственных служащих, в том числе бывшего председателя Верховного суда,

- говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что с лета Украина осуществила значительные меры по реформированию, включая требование к чиновников декларировать свое состояние и доукомплектование Высшего антикоррупционного суда судьями.

Напомним

10 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о восстановлении электронного декларирования с правкой об открытом доступе (№9534).

Документ называется "Предложения Президента Украины к Закону о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения".

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

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State Department notes significant reforms to combat corruption in Ukraine
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Госдеп отметил значительные реформы на пути преодоления коррупции в Украине

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