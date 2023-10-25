Після повномасштабного вторгнення стало більше українців, які бачать спроби боротьби з корупцією - КМІС

Цитата

«Корупція лишається одним із найбільш дратівливих для українців аспектів (окрім війни корупція фактично є топ-проблемою). Спостерігаємо гостру реакцію як на самі випадки корупції, так і на результати опитувань, що її стосуються. Більшість українців, а саме 59 відсотків, вважають, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією та позитивні зрушення», - йдеться у дослідженні КМІС.

Деталі

Водночас істотна частка респондентів обирали варіант відповіді, що останні справи, які широко висвітлюються у ЗМІ, є свідченням «безнадійної корумпованості України і позитивних змін немає» (34%).

Уточнюється, що із Заходу на Схід стає менше тих, хто вважає, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією. На Заході 65% вважають, що боротьба є проти 32%, які, навпаки, вважають Україну «безнадійно корумпованою». У Центрі співвідношення 60% проти 34%, на Півдні – 53% проти 40%. На Сході вже трохи більше тих, хто негативно оцінює ситуацію – 49% проти 45%, які вважають, що боротьба з корупцією є.

Зазначається, що критичні оцінки ситуації з корупцією пов’язані з вищою готовністю до територіальних поступок. Так, серед тих, хто негативно оцінив ситуацію, 25% готові до територіальних поступок, у той час як серед тих, хто бачать позитивні зрушення – 4%. Разом з цим, навіть серед тих, хто критично сприймає ситуацію з корупцією, переважна більшість (66%) виступають проти територіальних поступок (серед тих, хто позитивно оцінює ситуацію – 88% проти поступок).

Посилаючись на минулорічне подібне дослідження громадської думки, експерти КМІС роблять висновок, що думки українців щодо боротьби з корупцією більш оптимістичні, ніж були до широкомасштабного вторгнення.

Додатково

В опитуванні брали участь дорослі громадяни України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном. Статистична похибка такої вибірки не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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