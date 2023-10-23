Зросла кількість українців, які вірять, що росія зможе вести війну ще багато років – опитування

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«Порівняно з лютим 2023 року з 22% до 49% зросла кількість людей, які вірить, що росія зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України. Натомість з 67% до 43% зменшилася частка тих, хто, навпаки, вважає, що росія вичерпує свої ресурси і в осяжному майбутньому війна може завершитися на прийнятний для України умовах», - йдеться у опитуванні КМІС.

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При цьому набагато більше жителів західних регіонів вважають, що росія швидше вичерпає свої ресурси. Також стало більше тих, хто вважає, що росія має значний запас ресурсів. Найбільш істотне зростання поширеності такої думки простежується серед жителів південних та східних регіонів. Але навіть серед тих, хто вважає, що рф має значні ресурси для тривалої війни, переважна більшість (73%) виступають проти територіальних компромісів.

Опитування проводилося протягом 29 вересня-9 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Загалом було опитано 1010 респондентів у віці від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих.

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