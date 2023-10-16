Опитування: побільшало українців, які вірять у конфлікт між політичним та військовим керівництвом

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«За останній рік з 14% до 32% стало більше тих, хто вірить у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Разом з цим більшість населення України – 54% (у вересні 2022 року – 71%) – продовжують дотримуватися погляду, що політичне керівництво та військове командування діють злагоджено як одна команда», - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що також між вереснем 2022 року і жовтнем 2023 року стало більше тих, хто вважає, що влада може піти на неприйнятні компроміси – з 5% до 12%. При цьому 80% українців продовжують вважати, що влада не піде не неприйнятні для України компроміси (у вересні 2022 року таких було 87%).

За даними КМІС, у всіх регіонах простежується тенденція зростання частки тих, хто вірить у наявність конфліктів між політичною владою та командуванням армії. Як повідомляється, помітно зросла також частка тих, хто вважає, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабне і Захід примушує Україну йти на поступки росії – з 15% у вересні 2022 року до 30% у жовтні 2023 року. Проте більшість населення країни наразі – 63% (у вересні 2022 – 73%) вважають, що Захід продовжує допомагати Україні і хоче, щоб війна закінчилася на прийнятних для України умовах. У всіх регіонах більшість населення впевнені, що влада України не піде на неприйнятні для України компроміси.

Додатково

КМІС провів опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 1010 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). В опитуванні брали участь дорослі громадяни України, які на той момент проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 3,4%, однак за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Загалом у КМІС вважають, що отримані результати зберігають високу репрезентативність та дозволяють надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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