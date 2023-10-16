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Опрос: увеличилось количество украинцев, которые верят в конфликт между политическим и военным руководством

Киев • УНН

 • 332194 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. За последний год выросло количество украинцев, которые верят в конфликты между политическим и военным руководством, а также в то, что Запад устал от помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 29 сентября – 9 октября 2023 года, передает УНН.

Опрос: увеличилось количество украинцев, которые верят в конфликт между политическим и военным руководством

Цитата

«За последний год с 14% до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. Вместе с тем большинство населения Украины – 54% (в сентябре 2022 года – 71%) – продолжают придерживаться мнения, что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что также между сентябрем 2022 года и октябрем 2023 года стало больше тех, кто считает, что власть может пойти на неприемлемые компромиссы – с 5% до 12%. При этом 80% украинцев продолжают считать, что власть не пойдет не неприемлемые для Украины компромиссы (в сентябре 2022 года таких было 87%).

По данным КМИС, во всех регионах прослеживается тенденция роста доли тех, кто верит в наличие конфликтов между политической властью и командованием армии. Как сообщается, заметно выросла также доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка слабеет и Запад заставляет Украину идти на уступки россии – с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года. Однако большинство населения страны сейчас – 63% (в сентябре 2022 – 73%) считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Украины условиях. Во всех регионах большинство населения уверены, что власти Украины не пойдут на неприемлемые для Украины компромиссы.

Дополнительно

КМИС провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В опросе принимали участие взрослые граждане Украины, которые на тот момент проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%, однако в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. В целом в КМИС считают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют надежно анализировать общественные настроения населения.

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