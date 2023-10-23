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Возросло количество украинцев, которые верят, что россия сможет вести войну еще много лет - опрос

Киев • УНН

 • 199641 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Почти половина украинцев верят, что россия еще много лет может вести войну из-за значительного запаса ресурсов. К такому выводу пришли специалисты Киевского международного института социологии, по результатам опроса общественного мнения, передает УНН.

Возросло количество украинцев, которые верят, что россия сможет вести войну еще много лет - опрос

Цитата

«По сравнению с февралем 2023 года с 22% до 49% возросло количество людей, которые верят, что россия сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. Зато с 67% до 43% уменьшилась доля тех, кто, наоборот, считает, что россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях», - говорится в опросе КМИС.

Детали

При этом гораздо больше жителей западных регионов считают, что россия быстрее исчерпает свои ресурсы. Также стало больше тех, кто считает, что россия имеет значительный запас ресурсов. Наиболее существенный рост распространенности такого мнения прослеживается среди жителей южных и восточных регионов. Но даже среди тех, кто считает, что рф имеет значительные ресурсы для длительной войны, подавляющее большинство (73%) выступают против территориальных компромиссов.

Опрос проводился в течение 29 сентября-9 октября 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 1010 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных.

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