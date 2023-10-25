После полномасштабного вторжения стало больше украинцев, которые видят попытки борьбы с коррупцией - КМИС

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«Коррупция остается одним из наиболее раздражающих украинцев аспектов (кроме войны коррупция фактически является топ-проблемой). Наблюдаем острую реакцию как на сами случаи коррупции, так и на результаты опросов, которые ее касаются. Большинство украинцев, а именно 59 процентов, считают, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией и положительные сдвиги», - говорится в исследовании КМИС.

Детали

В то же время существенная доля респондентов выбирали вариант ответа, что последние дела, которые широко освещаются в СМИ, являются свидетельством «безнадежной коррумпированности Украины и положительных изменений нет» (34%).

Уточняется, что с Запада на Восток становится меньше тех, кто считает, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией. На Западе 65% считают, что борьба есть по сравнению с 32%, которые, наоборот, считают Украину «безнадежно коррумпированной». В Центре соотношение 60% против 34%, на Юге – 53% против 40%. На Востоке уже немного больше тех, кто негативно оценивает ситуацию – 49% против 45%, которые считают, что борьба с коррупцией есть.

Отмечается, что критические оценки ситуации с коррупцией связаны с более высокой готовностью к территориальным уступкам. В частности, среди тех, кто негативно оценил ситуацию, 25% готовы к территориальным уступкам, в то время как среди тех, кто видят положительные сдвиги, – 4%. Вместе с этим, даже среди тех, кто критически воспринимает ситуацию с коррупцией, подавляющее большинство (66%) выступают против территориальных уступок (среди тех, кто положительно оценивает ситуацию – 88% против уступок).

Ссылаясь на прошлогоднее подобное исследование общественного мнения, эксперты КМИС делают вывод, что мнения украинцев относительно борьбы с коррупцией более оптимистичны, чем были до широкомасштабного вторжения.

Дополнительно

В опросе принимали участие взрослые граждане Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом. Статистическая погрешность такой выборки не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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