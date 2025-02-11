Мінус 1 бал: Україна опустилась в рейтингу сприйняття корупції на 105 місце

Щорічний Індекс корумпованості Transparency International в першу чергу вимірює сприйняття корупції, але не відображає фактичний рівень корупції. Об’єктом оцінки є корупційні практики у державному секторі.

Передає УНН із посиланням на сайт Transparency International та огляд НАЗК.

Деталі

Україна трохи відкочується в боротьбі з корупцією. Згідно з рейтингом Transparency International Ukraine, за 2024 рік Україна отримала 35 балів з максимальних 100, посівши 105-те місце з-поміж 180 країн в рейтингу Індексу сприйняття корупції. У порівнянні з 2023 роком наша країна втратила один бал, хоч це майже не вплинуло на позицію серед інших країн світу.

Важливою є саме кількість отриманих балів, а не місце в рейтингу. - ідеться у дописі на FB-сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції.

Тим не менш очевидні негативні тенденції:

ТІ вказує на загрози щодо ефективної реалізації ДАП через саботаж деяких держорганів, спроби тиску на журналістів та громадськість, випадки політичного впливу у різних сферах, скандал із витоками в НАБУ та у закупівлях Міноборони чи в межах відбудови.

Слід також зазначити, що Індекс сприйняття корупції відображає не об’єктивний рівень корупції, а саме те, як вона сприймається експертами авторитетних аналітичних організацій та підприємцями.

Об’єктом оцінки є корупційні практики у державному секторі, тоді як побутова та бізнесова корупція не беруться до уваги. Важливими індикаторами для розрахунку Індексу є хабарництво та кумівство на публічній службі, ефективне переслідування корупціонерів, дотримання антикорупційного законодавства, електронне декларування, захист викривачів.

Нагадаємо

НАБУ і САП провели обшуки у справі корупції в Київраді, виявивши понад $6,4 млн, €630 тис. та 800 тис. грн. Затримано 7 осіб у справі про незаконне виведення землі через фіктивні споруди.

Україна покращила позицію в індексі сприйняття корупції: отримала 36 балів зі 100