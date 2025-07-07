Число пострадавших от атаки дронов в Харькове возросло до 13 человек

Число пострадавших в результате утренней атаки Харькова БпЛА возросло до 13 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олега Синегубова.

Шевченковский район – 10 пострадавших. Слободской район – 3 пострадавших человека, из них девочка трех лет - говорится в сообщении чиновника.

"Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил он.

Напомним

Утром 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными дронами, вызвав пожар в многоэтажке. Пострадали 8 человек, в том числе двое детей, повреждены гражданские объекты и детский сад.