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Число пострадавших от атаки дронов в Харькове возросло до 13 человек

Киев • УНН

 • 764 просмотра

В результате утренней атаки Харькова БпЛА количество пострадавших возросло до 13 человек, в Шевченковском районе пострадали 10 человек. В Слободскому – три.

Число пострадавших от атаки дронов в Харькове возросло до 13 человек

Число пострадавших в результате утренней атаки Харькова БпЛА возросло до 13 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олега Синегубова.

Шевченковский район – 10 пострадавших. Слободской район – 3 пострадавших человека, из них девочка трех лет

- говорится в сообщении чиновника.

"Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил он.

Напомним

Утром 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными дронами, вызвав пожар в многоэтажке. Пострадали 8 человек, в том числе двое детей, повреждены гражданские объекты и детский сад.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Харьков
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