Кількість постраждалих від атаки дронів у Харкові зросла до 13 осіб
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки Харкова БпЛА кількість постраждалих зросла до 13 осіб, у Шевченківському районі постраждали 10 осіб. У Слобідському - три.
Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки Харкова БпЛА зросла до 13 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на очільника Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова.
Шевченківський район - 10 постраждалих. Слобідський район - 3 постраждалі людини, з них дівчинка трьох років.
"Всім надається необхідна медична допомога", - додав він.
Нагадаємо
Вранці 7 липня російські війська атакували Харків ударними дронами, спричинивши пожежу в багатоповерхівці. Постраждали 8 людей, зокрема двоє дітей, пошкоджено цивільні об'єкти та дитячий садок.