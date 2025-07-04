Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора

Украинская армия до сих пор использует советскую технику, которую приходится ремонтировать по стандартам, давно утратившим актуальность. Пока украинское законодательство пытается перейти от ГОСТов к ДСТУ и внедрить требования НАТО, предприятия и военные оказываются в ловушке трех систем. Из-за правовой неопределенности боевые машины рискуют остаться без вооружения, а высокотехнологичные решения – без легального статуса, пишет УНН.

Детали

После распада СССР Украина получила в наследство значительное количество советской военной техники, техническая эксплуатация и ремонт которой регламентировались ГОСТами – межгосударственными стандартами, принятыми еще в советские времена. Впоследствии начали внедряться национальные стандарты – ДСТУ (государственные стандарты Украины), которые постепенно должны были заменить устаревшую нормативную базу. Впрочем, процесс перехода оказался сложным и затяжным: многие технические детали остаются недостаточно урегулированными, что создает трудности для предприятий, обслуживающих устаревшую, но до сих пор дееспособную технику.

Например, в случае с авиационной техникой советского производства, которую до сих пор использует Украина, модернизация должна согласовываться с производителем – в основном российскими предприятиями, с которыми сотрудничество прекращено. Согласно Воздушному кодексу, государство в лице Государственной авиационной службы Украины имеет три варианта действий: остановить эксплуатацию техники (что критично для обороны), самостоятельно предоставлять разрешение на обслуживание (оптимальный вариант), или предоставить исключительное право одной компании (что несет риски монополизации и потери конкуренции). На практике отсутствует четкое урегулирование ситуации.

Кроме того, Украина уже внедряет стандарты НАТО, что добавляет еще один уровень сложности к техническому регулированию в сфере оборонной промышленности. Переход к принципам Альянса предусматривает не только адаптацию документации, но и полную совместимость процедур, материалов и подходов к обслуживанию техники. В сочетании с имеющимся советским наследием и правовыми пробелами это создает гибридную нормативную зону, где предприятия вынуждены балансировать между устаревшими требованиями, недоступностью производителя и новыми международными обязательствами.

Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации

На фоне регуляторной неопределенности практические кейсы по авиаремонту показывают глубину проблемы. Один из показательных случаев – модернизация двух боевых вертолетов Ми-8, которую в 2024 году осуществила украинская компания ООО "МС АВИА-ГРЕЙД". Воздушные суда укомплектовали боевым оснащением и передали в воинские части для эксплуатации. Однако во время дальнейшего капитального ремонта установленное оборудование, несмотря на то, что оно находилось на гарантии, демонтировали без участия установщика. Более того, оборудование оценивали не по действующим украинским стандартам, а на основе устаревших технических характеристик советских и российских ГОСТов. В результате оборудование признали "неаутентичным" и арестовали.

Этот случай ярко иллюстрирует глубину проблемы: технические решения, которые не предусмотрены устаревшими ГОСТами, но еще не полностью урегулированы в рамках ДСТУ или стандартов НАТО, оказываются в "серой зоне". В результате военные рискуют остаться без нужной техники, а предприятия имеют дополнительные риски, даже когда выполняют работы на высочайшем технологическом уровне. И все это происходит также в условиях общей тенденции к критической нехватке комплектующих для ремонта, замену которым нужно находить путем импортозамещения, но и здесь нормативный путь получения разрешения на использование альтернативных деталей часто выглядит как "миссия невыполнима". В результате, даже при наличии технических возможностей, предприятия сталкиваются с барьерами в виде затянутых процедур согласования и отсутствия гибкого механизма сертификации новых решений.

В то же время, командующий армейской авиацией ВСУ Павел Бардаков заявил, что Украина не планирует отказываться от авиатехники советского производства из-за высокого уровня боевых задач. По его словам, Украина параллельно идет двумя путями: во-первых, это получение иностранной авиатехники, которое является стратегическим и неотвратимым, но требует значительного времени и ресурсов. Во-вторых, это поддержание в боеготовности имеющегося советского парка, его техническое обслуживание и модернизация.

Таким образом, без четких правил и гибких процедур модернизация техники превращается в сложный и затяжной процесс, что сдерживает оперативность армии. Особенно это касается вооружения, которое оказалось между тремя системами стандартов – устаревшими советскими ГОСТами, частично внедренными украинскими ДСТУ и новыми требованиями НАТО, требующими полной нормативной адаптации. Пока государство не упростит и не урегулирует эти процессы, военные рискуют остаться без необходимой техники, а предприятия – без возможности эффективно работать.

Напомним

Ранее заместитель генерального директора авиационной компании "Инкомпас" Андрей Минаков рассказал, что Россия развернула масштабную кампанию по возврату комплектующих, которые в свое время экспортировала в десятки стран мира. В фокусе – детали, критически важные для ремонта и обслуживания военной техники советского производства. Так, в декабре 2022 года "Уралвагонзавод" выкупил у Мьянмы компоненты к танкам, которые ранее сам и поставлял. Это были прицелы и камеры для установки на танки на сумму 24 млн долларов. Они были экспортированы в Мьянму в 2019 году, а в 2022 году выкуплены обратно. Кроме того, в 2022 году российское КБ "Машиностроение" выкупило у министерства обороны Индии шесть комплектов для прицелов ночного видения для ракет класса "земля-воздух" на 150 тыс. долларов, которые были экспортированы в Индию в 2013 году. Главная цель этих действий – не столько заполнить собственную нехватку, сколько не допустить, чтобы эти образцы техники или запчасти попали в Украину.