Армия РФ оккупировала еще два населенных пункта, продвигается дальше – DeepState
Киев • УНН
Аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками населенных пунктов Лобковое в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области. Враг также продвинулся возле Степного и Ровнополя.
российские войска захватили Лобковое в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области, а также достигли частичного успеха, продвинувшись в других населенных пунктах. Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитиков проекта DeepState, передает УНН.
Подробности
В ночь на понедельник, 7 июля, аналитический проект DeepState сообщил об оккупации врагом двух населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
Карта обновлена. Враг оккупировал Лобковое и Поддубное, а также продвинулся возле Степного и Ровнополя
Напомним, российские войска пытаются прорваться на Покровском направлении к Константиновке и на запад к Днепропетровской области. Увеличилось давление на Лиманском, Купянском направлениях, Волчанске и Часов Яру.
Россияне захватили еще одно село на востоке – DeepState02.07.25, 00:22 • 1603 просмотра