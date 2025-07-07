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Армия РФ оккупировала еще два населенных пункта, продвигается дальше – DeepState

Киев • УНН

 • 53 просмотра

Аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками населенных пунктов Лобковое в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области. Враг также продвинулся возле Степного и Ровнополя.

Армия РФ оккупировала еще два населенных пункта, продвигается дальше – DeepState

российские войска захватили Лобковое в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области, а также достигли частичного успеха, продвинувшись в других населенных пунктах. Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитиков проекта DeepState, передает УНН.

Подробности

В ночь на понедельник, 7 июля, аналитический проект DeepState сообщил об оккупации врагом двух населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Карта обновлена. Враг оккупировал Лобковое и Поддубное, а также продвинулся возле Степного и Ровнополя

- говорится в сообщении.

Напомним, российские войска пытаются прорваться на Покровском направлении к Константиновке и на запад к Днепропетровской области. Увеличилось давление на Лиманском, Купянском направлениях, Волчанске и Часов Яру.

Россияне захватили еще одно село на востоке – DeepState02.07.25, 00:22 • 1603 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Запорожская область
Украина
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