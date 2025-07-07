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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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6 липня, 12:18 • 22672 перегляди
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армія рф окупувала ще два населені пункти, просувається далі - DeepState

Київ • УНН

 • 35 перегляди

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами населених пунктів Лобкове в Запорізькій області та Піддубне на Донеччині. Ворог також просунувся біля Степового та Рівнополя.

армія рф окупувала ще два населені пункти, просувається далі - DeepState

російські війська захопили Лобкове в Запорізькій області та Піддубне на Донеччині, а також досягли часткового успіху, просунувшись в інших населених пунктах. Про це свідчать оновлені дані аналітиків проєкту DeepState, передає УНН.

Деталі 

У ніч проти понеділка, 7 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію ворогом двох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. 

Мапу оновлено. Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська намагаються прорватися на Покровському напрямку до Костянтинівки та на захід до Дніпропетровської області. Збільшився тиск на Лиманському, Куп’янському напрямках, Вовчанську та Часів Яру.

росіяни захопили ще одне село на сході - DeepState02.07.25, 00:22 • 1603 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Донецька область
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