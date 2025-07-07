армія рф окупувала ще два населені пункти, просувається далі - DeepState
Київ • УНН
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами населених пунктів Лобкове в Запорізькій області та Піддубне на Донеччині. Ворог також просунувся біля Степового та Рівнополя.
російські війська захопили Лобкове в Запорізькій області та Піддубне на Донеччині, а також досягли часткового успіху, просунувшись в інших населених пунктах. Про це свідчать оновлені дані аналітиків проєкту DeepState, передає УНН.
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У ніч проти понеділка, 7 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію ворогом двох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.
Мапу оновлено. Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя
Нагадаємо, російські війська намагаються прорватися на Покровському напрямку до Костянтинівки та на захід до Дніпропетровської області. Збільшився тиск на Лиманському, Куп’янському напрямках, Вовчанську та Часів Яру.
росіяни захопили ще одне село на сході - DeepState02.07.25, 00:22 • 1603 перегляди