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На Донеччині ворог тисне на північ від Костянтинівської траси і до кордонів Дніпровщини - ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 35 перегляди

Російські війська намагаються прорватися на Покровському напрямку до Костянтинівки та на захід до Дніпропетровської області. Збільшився тиск на Лиманському, Куп’янському напрямках, Вовчанську та Часів Яру.

На Донеччині ворог тисне на північ від Костянтинівської траси і до кордонів Дніпровщини - ОСУВ "Хортиця"

Армія рф на Донеччині намагається прориватися на двох напрямках - на північ від Костянтинівської траси з намаганням пройти до напрямку Костянтинівки, а також на захід до кордонів Дніпропетровської області. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Акцент там, власне, де і був. У першу чергу росіяни намагаються прорватися на Покровському напрямку, безпосередньо у бік на північ від Костянтинівської траси з намаганням пройти до напрямку Костянтинівки. Це перший великий тиск. Другий тиск - на захід до кордонів Дніпропетровської області

- сказав Трегубов.

У Дніпропетровській області боїв з ворогом не відбувається - ОСУВ "Хортиця"05.07.25, 12:13 • 454 перегляди

Деталі

З його слів, "на всіх інших напрямках доволі стабільно".

"Трішки збільшився наступ на Лиманському, на Куп’янському напрямках, збільшився тиск на Харківщині на місто Вовчанськ, і так само продовжуються атаки на Часів Яр", - зазначив Трегубов.

Нагадаємо

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Вовчанськ
Покровськ
Донецька область
Харківська область
Дніпропетровська область
Часів Яр
Костянтинівка
Куп'янськ
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