На Донеччині ворог тисне на північ від Костянтинівської траси і до кордонів Дніпровщини - ОСУВ "Хортиця"

Армія рф на Донеччині намагається прориватися на двох напрямках - на північ від Костянтинівської траси з намаганням пройти до напрямку Костянтинівки, а також на захід до кордонів Дніпропетровської області. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Акцент там, власне, де і був. У першу чергу росіяни намагаються прорватися на Покровському напрямку, безпосередньо у бік на північ від Костянтинівської траси з намаганням пройти до напрямку Костянтинівки. Це перший великий тиск. Другий тиск - на захід до кордонів Дніпропетровської області - сказав Трегубов.

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З його слів, "на всіх інших напрямках доволі стабільно".

"Трішки збільшився наступ на Лиманському, на Куп’янському напрямках, збільшився тиск на Харківщині на місто Вовчанськ, і так само продовжуються атаки на Часів Яр", - зазначив Трегубов.

Нагадаємо

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.