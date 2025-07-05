На Донеччині ворог тисне на північ від Костянтинівської траси і до кордонів Дніпровщини - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Російські війська намагаються прорватися на Покровському напрямку до Костянтинівки та на захід до Дніпропетровської області. Збільшився тиск на Лиманському, Куп’янському напрямках, Вовчанську та Часів Яру.
Армія рф на Донеччині намагається прориватися на двох напрямках - на північ від Костянтинівської траси з намаганням пройти до напрямку Костянтинівки, а також на захід до кордонів Дніпропетровської області. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.
Акцент там, власне, де і був. У першу чергу росіяни намагаються прорватися на Покровському напрямку, безпосередньо у бік на північ від Костянтинівської траси з намаганням пройти до напрямку Костянтинівки. Це перший великий тиск. Другий тиск - на захід до кордонів Дніпропетровської області
У Дніпропетровській області боїв з ворогом не відбувається - ОСУВ "Хортиця"05.07.25, 12:13 • 454 перегляди
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З його слів, "на всіх інших напрямках доволі стабільно".
"Трішки збільшився наступ на Лиманському, на Куп’янському напрямках, збільшився тиск на Харківщині на місто Вовчанськ, і так само продовжуються атаки на Часів Яр", - зазначив Трегубов.
Нагадаємо
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.