На Донетчине враг давит к северу от Константиновской трассы и до границ Днепропетровщины - ОСУВ "Хортица"

Армия РФ в Донецкой области пытается прорваться на двух направлениях - к северу от Константиновской трассы с попыткой пройти в направлении Константиновки, а также на запад к границам Днепропетровской области. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Акцент там, собственно, где и был. В первую очередь россияне пытаются прорваться на Покровском направлении, непосредственно в сторону к северу от Константиновской трассы с попыткой пройти в направлении Константиновки. Это первое большое давление. Второе давление - на запад к границам Днепропетровской области - сказал Трегубов.

В Днепропетровской области боев с врагом не происходит - ОСГВ "Хортица"

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По его словам, "на всех остальных направлениях довольно стабильно".

"Немного увеличилось наступление на Лиманском, на Купянском направлениях, увеличилось давление на Харьковщине на город Волчанск, и так же продолжаются атаки на Часов Яр", - отметил Трегубов.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боестолкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.