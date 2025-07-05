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На Донетчине враг давит к северу от Константиновской трассы и до границ Днепропетровщины - ОСУВ "Хортица"

Киев • УНН

 • 63 просмотра

Российские войска пытаются прорваться на Покровском направлении к Константиновке и на запад к Днепропетровской области. Увеличилось давление на Лиманском, Купянском направлениях, Волчанске и Часов Яру.

На Донетчине враг давит к северу от Константиновской трассы и до границ Днепропетровщины - ОСУВ "Хортица"

Армия РФ в Донецкой области пытается прорваться на двух направлениях - к северу от Константиновской трассы с попыткой пройти в направлении Константиновки, а также на запад к границам Днепропетровской области. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Акцент там, собственно, где и был. В первую очередь россияне пытаются прорваться на Покровском направлении, непосредственно в сторону к северу от Константиновской трассы с попыткой пройти в направлении Константиновки. Это первое большое давление. Второе давление - на запад к границам Днепропетровской области

- сказал Трегубов.

В Днепропетровской области боев с врагом не происходит - ОСГВ "Хортица"05.07.25, 12:13 • 466 просмотров

Подробности

По его словам, "на всех остальных направлениях довольно стабильно".

"Немного увеличилось наступление на Лиманском, на Купянском направлениях, увеличилось давление на Харьковщине на город Волчанск, и так же продолжаются атаки на Часов Яр", - отметил Трегубов.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боестолкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Часов Яр
Константиновка
Купянск
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