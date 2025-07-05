На Донетчине враг давит к северу от Константиновской трассы и до границ Днепропетровщины - ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
Российские войска пытаются прорваться на Покровском направлении к Константиновке и на запад к Днепропетровской области. Увеличилось давление на Лиманском, Купянском направлениях, Волчанске и Часов Яру.
Армия РФ в Донецкой области пытается прорваться на двух направлениях - к северу от Константиновской трассы с попыткой пройти в направлении Константиновки, а также на запад к границам Днепропетровской области. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.
Акцент там, собственно, где и был. В первую очередь россияне пытаются прорваться на Покровском направлении, непосредственно в сторону к северу от Константиновской трассы с попыткой пройти в направлении Константиновки. Это первое большое давление. Второе давление - на запад к границам Днепропетровской области
В Днепропетровской области боев с врагом не происходит - ОСГВ "Хортица"05.07.25, 12:13 • 466 просмотров
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По его словам, "на всех остальных направлениях довольно стабильно".
"Немного увеличилось наступление на Лиманском, на Купянском направлениях, увеличилось давление на Харьковщине на город Волчанск, и так же продолжаются атаки на Часов Яр", - отметил Трегубов.
Напомним
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боестолкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.