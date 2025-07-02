росіяни захопили ще одне село на сході - DeepState

російські окупанти зайняли село Коптєве, а також просунулася у Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал DeepState.

За даними аналітиків проєкту, російські війська окупували Коптєве - село Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області.

Також ворог має певне просування в районі ще деяких населених пунктів, зокрема у Торецьку, біля Комара.

Мапу оновлено. Ворог окупував Коптєве а також просунувся у Торецьку, Новосергіївці, біля Диліївки, Мирного, Разіного, Веселого та Комара