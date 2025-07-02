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росіяни захопили ще одне село на сході - DeepState

Київ • УНН

 • 77 перегляди

війська рф мають просування на території Донецької області. Село Коптєве перейшло під окупацію.

росіяни захопили ще одне село на сході - DeepState

російські окупанти зайняли село Коптєве, а також просунулася у Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал DeepState.

Деталі

За даними аналітиків проєкту, російські війська окупували Коптєве - село Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області. 

Також ворог має певне просування в районі ще деяких населених пунктів, зокрема у Торецьку, біля Комара.

Мапу оновлено. Ворог окупував Коптєве а також просунувся у Торецьку, Новосергіївці, біля Диліївки, Мирного, Разіного, Веселого та Комара

- йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, російські військові чинять тиск на фронт на Донеччині, намагаючись прорватися до Дніпропетровської області. Проте їхні спроби залишаються безуспішними, бої тривають поблизу адмінкордону.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Донецька область
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Торецьк
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