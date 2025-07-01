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Складний червень на Сумщині: 2593 удари ворога і 12 загиблих - Григоров

Київ • УНН

 • 367 перегляди

Сумщина пережила вкрай небезпечний червень із 2593 ворожими ударами, які забрали 12 життів, включаючи двох дітей. Пошкоджено майже 150 приватних будинків, 34 багатоповерхівки, освітні та медичний заклади, зруйновані об'єкти енергетики.

Складний червень на Сумщині: 2593 удари ворога і 12 загиблих - Григоров

Червень виявився складним і вкрай небезпечним для Сумщини через посилення атак російського агресора. За перший місяць літа в області зафіксували 2593 удари ракетами, КАБами, дронами та з артилерії. Вороз забрав 12 життів, зокрема, вбив дві дитини. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів:

  • поранено 78 людей, з них 10 дітей;
    • пошкоджено майже 150 приватних будинків та 34 багатоповерхівки;
      • значної шкоди завдано трьом освітнім та одному медичнму закладу;
        • руйнувань зазнаи десятки об’єктів енергетики, газопостачання, інших підприємств.

          Сьогодні також внаслідок удару рф по газопроводу без газу залишилися понад 1500 абонентів у 7 населених пунктах Сумського та Охтирського районів. Роботи з відновлення почнуться, як тільки це дозволить безпекова ситуація

          - сказав Григоров.

          За його словами, за червень з області евакуйовано 2208 осіб, з них 288 дітей. Причому 84 людини потребували розселення – їх розмістили в громадах області, у муніципальних приміщеннях і транзитних центрах. Крім того,160 людей виїхали за межі області.

          Дякую мешканцям області, рятувальникам, волонтерам за витримку та згуртованість. Дякую Збройним Силам України, усім складовим сил оборони, зокрема ДФТГ, які не тільки виконують бойові завдання, а й беруть участь у зміцненні обороноздатності Сумщини

          - наголосив він.

          Обстріли Сумщини 30 червня: дві жінки постраждали, є руйнування30.06.25, 16:53 • 1151 перегляд

          Лілія Набока

          Лілія Набока

          СуспільствоВійна
          Сумська область
          Збройні сили України
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