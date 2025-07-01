Складний червень на Сумщині: 2593 удари ворога і 12 загиблих - Григоров

Червень виявився складним і вкрай небезпечним для Сумщини через посилення атак російського агресора. За перший місяць літа в області зафіксували 2593 удари ракетами, КАБами, дронами та з артилерії. Вороз забрав 12 життів, зокрема, вбив дві дитини. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів:

Сьогодні також внаслідок удару рф по газопроводу без газу залишилися понад 1500 абонентів у 7 населених пунктах Сумського та Охтирського районів. Роботи з відновлення почнуться, як тільки це дозволить безпекова ситуація