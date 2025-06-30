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Обстріли Сумщини 30 червня: дві жінки постраждали, є руйнування

Київ • УНН

 • 78 перегляди

30 червня російські окупанти здійснили обстріл Середино-Будської громади на Сумщині, внаслідок чого постраждали дві жінки. Через атаку пошкоджено кілька приватних будинків, будівлю навчального закладу та автомобіль.

Обстріли Сумщини 30 червня: дві жінки постраждали, є руйнування

російські окупанти обстріляли Сумщину у першій половині дня 30 червня, є постраждалі. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Під ударом опинились населені пункті Середино-Будської громади. За попередніми даними постраждали дві жінки.

Одна з них, віком 70 років, отримала уламкове поранення і була відправлена в лікарню. Інша відмовилась від госпіталізації: обом надали первинну медичну допомогу.

Внаслідок атак росіян пошкоджені кілька приватних будинків, будівля навчального закладу та автомобіль, заявив Григоров.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України зупинили просування російських військ на Північнослобожанському напрямку і відтіснили противника від Сум.

Також УНН повідомляв, що російські окупанти не мають достатньо ресурсів для створення буферної зони вздовж кордону з Сумською, Чернігівською та Харківською областями.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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