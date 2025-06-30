Обстрелы Сумщины 30 июня: две женщины пострадали, есть разрушения

$41.640.06
48.780.14
ukenru
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:58 • 13525 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:57 • 11998 просмотра
Как не стать жертвой квартирных мошенников: главные признаки обмана при аренде
Эксклюзив
10:13 • 20451 просмотра
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
09:40 • 38024 просмотра
Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
30 июня, 06:31 • 80876 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 99506 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 114810 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 102236 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 261338 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 196065 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
8.9м/с
42%
744мм
Популярные новости
Шарлиз Терон раскритиковала Джеффа Безоса и Лорен Санчес из-за их громкой свадьбы за 50 миллионов долларов30 июня, 06:34 • 36792 просмотра
Кривой Рог подвергся дроновой атаке рф, есть попадание - Вилкул30 июня, 07:05 • 42878 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 52587 просмотра
Военный ответил, действительно ли враг продвигается на Запорожье30 июня, 07:21 • 34111 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах11:05 • 29134 просмотра
публикации
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:58 • 13525 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы30 июня, 06:31 • 80876 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 261338 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 279520 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 265688 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах11:05 • 30066 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 53479 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 77840 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 89499 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 196051 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ИРИС-Т
Шахед-136
Дія (сервис)
Еврофайтер Тайфун

Обстрелы Сумщины 30 июня: две женщины пострадали, есть разрушения

Киев • УНН

 • 70 просмотра

30 июня российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину на Сумщине, в результате чего пострадали две женщины. Из-за атаки повреждены несколько частных домов, здание учебного заведения и автомобиль.

Обстрелы Сумщины 30 июня: две женщины пострадали, есть разрушения

российские оккупанты обстреляли Сумщину в первой половине дня 30 июня, есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Подробности

Под ударом оказались населенные пункты Середино-Будской общины. По предварительным данным пострадали две женщины.

Одна из них, возрастом 70 лет, получила осколочное ранение и была отправлена в больницу. Другая отказалась от госпитализации: обеим оказана первичная медицинская помощь.

В результате атак россиян повреждены несколько частных домов, здание учебного заведения и автомобиль, заявил Григоров.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины остановили продвижение российских войск на Северослобожанском направлении и оттеснили противника от Сум.

Также УНН сообщал, что российские оккупанты не имеют достаточно ресурсов для создания буферной зоны вдоль границы с Сумской, Черниговской и Харьковской областями.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9