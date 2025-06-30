Обстрелы Сумщины 30 июня: две женщины пострадали, есть разрушения

российские оккупанты обстреляли Сумщину в первой половине дня 30 июня, есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

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Под ударом оказались населенные пункты Середино-Будской общины. По предварительным данным пострадали две женщины.

Одна из них, возрастом 70 лет, получила осколочное ранение и была отправлена в больницу. Другая отказалась от госпитализации: обеим оказана первичная медицинская помощь.

В результате атак россиян повреждены несколько частных домов, здание учебного заведения и автомобиль, заявил Григоров.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины остановили продвижение российских войск на Северослобожанском направлении и оттеснили противника от Сум.

Также УНН сообщал, что российские оккупанты не имеют достаточно ресурсов для создания буферной зоны вдоль границы с Сумской, Черниговской и Харьковской областями.