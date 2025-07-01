Сложный июнь в Сумской области: 2593 удара врага и 12 погибших - Григоров
Киев • УНН
Сумская область пережила крайне опасный июнь с 2593 вражескими ударами, которые унесли 12 жизней, включая двух детей. Повреждены почти 150 частных домов, 34 многоэтажки, образовательные и медицинские учреждения, разрушены объекты энергетики.
Июнь оказался сложным и крайне опасным для Сумщины из-за усиления атак российского агрессора. За первый месяц лета в области зафиксировали 2593 удара ракетами, КАБами, дронами и из артиллерии. Враг забрал 12 жизней, в том числе убил двух детей. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в результате вражеских обстрелов:
- ранено 78 человек, из них 10 детей;
- повреждено почти 150 частных домов и 34 многоэтажки;
- значительный ущерб нанесен трем образовательным и одному медицинскому учреждению;
- разрушены десятки объектов энергетики, газоснабжения, других предприятий.
Сегодня также в результате удара РФ по газопроводу без газа остались более 1500 абонентов в 7 населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Работы по восстановлению начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью
По его словам, за июнь из области эвакуировано 2208 человек, из них 288 детей. Причем 84 человека нуждались в расселении – их разместили в громадах области, в муниципальных помещениях и транзитных центрах. Кроме того, 160 человек выехали за пределы области.
Благодарю жителей области, спасателей, волонтеров за выдержку и сплоченность. Благодарю Вооруженные Силы Украины, все составляющие сил обороны, в частности ДФТГ, которые не только выполняют боевые задачи, но и участвуют в укреплении обороноспособности Сумщины
Обстрелы Сумщины 30 июня: две женщины пострадали, есть разрушения30.06.25, 16:53 • 1151 просмотр