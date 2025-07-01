Сложный июнь в Сумской области: 2593 удара врага и 12 погибших - Григоров

Июнь оказался сложным и крайне опасным для Сумщины из-за усиления атак российского агрессора. За первый месяц лета в области зафиксировали 2593 удара ракетами, КАБами, дронами и из артиллерии. Враг забрал 12 жизней, в том числе убил двух детей. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов:

ранено 78 человек, из них 10 детей;

повреждено почти 150 частных домов и 34 многоэтажки;

значительный ущерб нанесен трем образовательным и одному медицинскому учреждению;

разрушены десятки объектов энергетики, газоснабжения, других предприятий.

Сегодня также в результате удара РФ по газопроводу без газа остались более 1500 абонентов в 7 населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Работы по восстановлению начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью - сказал Григоров.

По его словам, за июнь из области эвакуировано 2208 человек, из них 288 детей. Причем 84 человека нуждались в расселении – их разместили в громадах области, в муниципальных помещениях и транзитных центрах. Кроме того, 160 человек выехали за пределы области.

Благодарю жителей области, спасателей, волонтеров за выдержку и сплоченность. Благодарю Вооруженные Силы Украины, все составляющие сил обороны, в частности ДФТГ, которые не только выполняют боевые задачи, но и участвуют в укреплении обороноспособности Сумщины - подчеркнул он.

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