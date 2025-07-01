росіяни не вийшли на адмінкордони Дніпропетровщини - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
російські військові чинять тиск на фронт на Донеччині, намагаючись прорватися до Дніпропетровської області. Проте їхні спроби залишаються безуспішними, бої тривають поблизу адмінкордону.
російські окупанти активно атакують район фронту у напрямку Дніпропетровської області, проте не вийшли на її адмінкордони. Про це в ефірі телемарафону розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає УНН.
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За його словами, висока активність окупантів на фронті зберігається. У першу чергу, на Покровському та Новопавлівському напрямках. Війська агресора роблять спроби прорватися до кордону з Дніпропетровщиною, проте ці спроби не мають успіху.
Бої йдуть зараз у беспосередній близькості населених пунктів, які знаходяться поруч з адміністративним кордоном, але ми не говоримо про те, що вони перейшли на територію Дніпропетровської області
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Він уточним, що бої тривають за громади поблизу адмінкордону Дніпропетровської області.
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