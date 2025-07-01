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Оккупанты не добрались до границ Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 61 просмотра

российские военные оказывают давление на фронт в Донецкой области, пытаясь прорваться до Днепропетровской области. Однако их попытки остаются безуспешными, бои продолжаются вблизи админграницы.

Оккупанты не добрались до границ Днепропетровской области

российские оккупанты активно атакуют район фронта в направлении Днепропетровской области, однако не вышли на ее админграницы. Об этом в эфире телемарафона рассказал майор, представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает УНН.

Детали

По его словам, высокая активность оккупантов на фронте сохраняется. В первую очередь, на Покровском и Новопавловском направлениях. Войска агрессора предпринимают попытки прорваться к границе с Днепропетровщиной, однако эти попытки не имеют успеха.

Бои идут сейчас в непосредственной близости от населенных пунктов, которые находятся рядом с административной границей, но мы не говорим о том, что они перешли на территорию Днепропетровской области

- сказал Трегубов.

На Днепропетровщину россияне на сегодня не прорвались, бои у админграницы - ЦПД СНБО30.06.25, 15:07 • 1060 просмотров

Он уточнил, что бои продолжаются за общины вблизи админграницы Днепропетровской области.

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Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Днепропетровская область
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