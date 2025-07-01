Оккупанты не добрались до границ Днепропетровской области
Киев • УНН
российские военные оказывают давление на фронт в Донецкой области, пытаясь прорваться до Днепропетровской области. Однако их попытки остаются безуспешными, бои продолжаются вблизи админграницы.
российские оккупанты активно атакуют район фронта в направлении Днепропетровской области, однако не вышли на ее админграницы. Об этом в эфире телемарафона рассказал майор, представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает УНН.
Детали
По его словам, высокая активность оккупантов на фронте сохраняется. В первую очередь, на Покровском и Новопавловском направлениях. Войска агрессора предпринимают попытки прорваться к границе с Днепропетровщиной, однако эти попытки не имеют успеха.
Бои идут сейчас в непосредственной близости от населенных пунктов, которые находятся рядом с административной границей, но мы не говорим о том, что они перешли на территорию Днепропетровской области
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Он уточнил, что бои продолжаются за общины вблизи админграницы Днепропетровской области.
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